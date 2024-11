[중앙SUNDAY가 만난 사람] “박근혜 대통령, 재기한 청년 사업가 격려하는 모습 보여야”

모비우스 회장은 중앙SUNDAY 단독 인터뷰에서 “청년 창업가의 실패를 용인하고 재기할 수 있도록 기회를 주는 사회에서 기업가 정신이 꽃필 수 있다”고 말했다. 사진은 지난해 한국을 방문한 모비우스 회장이 기자회견을 하는 모습. [중앙포토]

이머징마켓을 움직이는 ‘미다스의 손’.

마크 모비우스 템플턴자산운용 이머징마켓 회장

1960년대부터 아시아 시장 등 신흥시장 투자를 개척하는 마크 모비우스(78) 템플턴자산운용 이머징마켓그룹 회장을 부르는 말이다. 그는 1년 365일 중 300일 이상을 저평가된 종목을 찾아 세계를 돌아다닌다. 그가 운용하는 ‘템플턴 신흥시장 펀드’는 470억 달러 규모에 이른다. 이 펀드는 한국ㆍ중국ㆍ인도ㆍ남아프리카공화국 등 신흥시장에 투자하고 있다.

지난 2일 템플턴 싱가포르 사무실에서 만난 모비우스 회장은 한국 사회에서 ‘기업가 정신’이 후퇴하는 것을 안타깝게 생각했다. 기업가 정신이 충만하려면 도전했다가 실패한 청년들이 재기하도록 사회에서 품어 줘야 하는데, 한국에서는 그게 부족하다고 지적했다. 그는 “한국에서도 실패를 용인하는 문화가 빨리 성숙돼야 한다”고 강조했다. 이런 문화가 정착되도록 “박근혜 대통령이 실패했다가 재기에 성공한 청년 사업가를 불러 칭찬하는 모습을 보여야 한다”고도 했다. 모비우스 회장은 삼성전자의 의료사업에 관심을 갖는 이유에 대해서도 털어놓았다. 그는 “투자자로서 새로운 혁신을 기대할 수 있기 때문”이라고 말했다. 여든이 가까운 나이에도 왕성하게 투자의 맥을 찾는 모비우스 회장은 인터뷰 내내 한국의 창업문화, 이머징마켓 전망, 투자 원칙 등에 대해 열정적으로 설명했다.

-한국의 젊은이들이 대기업이나 공기업 취직보다 창업을 해야 한다고 최근 블로그에 썼다.

“한국 정부는 교육 시스템을 전면 개혁해야 한다. 창의력을 키우고 창업을 장려하며 이에 대해 보상하는 시스템이 돼야 한다. 지금의 한국 교육은 고시와 같은 각종 시험에 합격하는 걸 최고로 치는 듯하다. 그런 교육은 창의적 인재를 기를 수 없다. 이른바 상자 밖에서 생각하는 법을 가르쳐야 한다는 얘기다. 또 실패를 용인하고 재기할 수 있는 문화를 만들어야 한다. 박 대통령이 한 번 실패했다가 재기에 성공한 젊은 사업가를 불러 칭찬해야 한다. 그렇게 한국 사회에 실패가 전혀 창피한 일이 아니라는 분위기를 조성해야 한다.”

-정부가 실패한 사람들에게 금전적으로 지원하는 게 쉽진 않다.

“물론 그럴 것이다. 하지만 해야 한다. 이미 이런 일들이 일부 벌어지고 있다. 재벌 기업에 들어갔다가 퇴사해 회사를 차렸지만 실패한 뒤 여러 도움을 받아 훌륭한 기업을 만들어 낸 한국 사람도 눈에 띈다. 아직 부족하다. 훨씬 많은 사례가 나와야 한다.”

-최근 한국시장에 대한 투자를 늘렸다. 무슨 기준으로 주식을 골랐나.

“수익 증가가 제일 중요하다. 우리 회사가 투자하는 한국 기업은 재벌 계열사보다 중소기업이 주류다. 이건 의미 있는 스탠스다. 장기적으로 중소기업의 수익성이 더 좋을 것으로 본다. 한국의 최근 트렌드는 중소기업을 배려하고 중소기업의 성장을 위해 노력하자는 거다. 지금까지는 재벌들이 압도적이었지만 말이다.”

“삼성 기술, 의료사업과 잘 들어맞아”

-최근 삼성전자를 깜짝 방문했다. 무슨 얘기를 했나.

“삼성전자는 연구개발에 지속적으로 투자하며 다양한 제품을 출시해 왔다. 투자자로서 새로운 혁신을 기대할 수 있다. 내가 흥미롭게 보는 것은 의료기기 분야다. 화상진료 같은 부분이 대표적이다. 의료는 삼성의 세 주력 사업 중 하나라서 좋은 결과를 낳을 것이다. 후계자 문제로 불확실성이 생겼고, 오너 가족이 상속세 문제를 어떻게 처리할지 등이 궁금하다. 우리 같은 소액주주들에게 잘 안 해 주면 어떡하나 걱정도 된다. 하지만 전체적으로 삼성전자는 잘하고 있다. 최근 애플의 신상품 출시도 삼성을 긍정적으로 자극했으리라고 생각한다.”

-의료사업에 대한 논의를 어느 정도 심도 있게 했나.

“투자를 더하겠다는 등의 깊고 자세한 얘기를 한 건 아니다. 그들은 의료사업 연구에 대한 설명을 했고, 나는 매우 흥미롭게 들었다. 그들의 설명을 듣고 내가 받은 인상은 ‘삼성의 능력이라면 의료사업을 손쉽게 성공시킬 수 있겠구나’ 하는 것이었다. 삼성은 이미 통신 기술, 디스플레이 기술, 반도체 기술이 있다. 이런 것들은 의료기기사업에 매우 잘 들어맞는다. 이번 한국 방문에서 무슨 소득이 있었느냐고 묻는다면 대답할 것은 단 한 가지, 의료사업이다.”

-요즘 눈여겨보고 있는 한국 기업이 있나.

“역시 의료기기 회사들이다. 의료기기뿐 아니라 생명공학 분야 전체를 보고 있다. 제약·간호 분야도 마찬가지다. 또 다른 분야는 소비자 상품이다. 필라코리아라든가 엘에프패션 등에도 관심을 둔다.”

-중국의 성장률이 둔화됐는데도 중국 시장을 낙관하는데.

“먼저, 통계를 좀 보자면 2010년에 중국 경제는 10% 정도 성장했다. 그때 한 8500억 달러의 돈이 새로 생겼다. 지난해엔 7.7% 성장했는데 9000억 달러가 경제에 더해졌다. 무슨 뜻이냐면 중국 경제는 훨씬 커졌고, 성장률은 줄더라도 성장의 규모 자체는 엄청나다는 것이다. 그래서 난 (성장률 둔화에) 전혀 동요하지 않고 오히려 자연스러운 진화라고 생각한다. 두 자리 숫자가 한 자리가 됐다고 해서 걱정할 일이 아니다. 사실 앞으로 중국의 성장률이 5%까지 떨어질 것으로 예상해야 한다. 다른 나라들의 성장률은 어떤지 세계 경제적인 맥락에서 중국을 봐야 한다. 서유럽·미국·일본 등 주요국과 비교해 중국은 비교할 수 없을 만큼 빠르게 성장하고 있다.”

“알리바바 지배구조 불투명 … 투자 안 해”

-중국 시장에 대해선 낙관하면서도 “알리바바에는 투자하지 않겠다”고 말했다.

“알리바바의 지배구조 때문이다. 이미 알고 있겠지만 중국법은 외국인에게 전자상거래 회사에 대한 투자를 허용하지 않는다. 알리바바는 그런 규제를 피해 돌아가려 하고 있다. 법인을 중국 바깥에 만드는 방법으로 말이다. 내가 보기엔 그건 굉장히 위험한 방식이다. 중국 정부가 어느 날 갑자기 ‘이봐, 그건 적법한 방식이 아니야’라고 해도 할 말이 없게 된다. 게다가 두 사람이 회사를 좌지우지한다. 자산을 그들 마음대로 운용할 수 있다. 견제와 균형이 없는 조직인 것이다. 지배구조를 제외하면 현재 알리바바의 사업성은 좋아 보인다. 장사가 잘되고 있고 회사를 대대적으로 홍보하는 데도 성공을 거뒀다. 하지만 알리바바에 투자하는 건 매우 위험해 보인다.”

-투자할 곳을 물색할 때 뭘 보나.

“첫째, 경영진을 본다. 소액주주들을 어떻게 대하는지, 전문성이 있는지, 회사를 장악할 능력이 있는지 등을 보는 것이다. 둘째, 대차대조표를 본다. 빚이 너무 많은지, 파산할 가능성은 없는지 등을 따진다. 셋째로는 수익의 증가 추세를 본다. 회사와 해당 산업의 성장 가능성을 살펴보는 것이다. 넷째로 밸류에이션을 본다. 회사가 해당 분야의 경쟁자들에 비해 평가절하됐는지를 분석한다.”

-당신은 직접 사업현장을 찾아가는 걸로도 유명하다.

“그렇다. 숫자만 봤을 때 너무 좋으면 현장을 찾아가 직접 살펴본다. 또 투자한 회사에 나쁜 일이 생겨 주가가 급락해도 진짜 무슨 일이 생긴 것인지 확인하러 간다. 숫자나 도표로 드러난 일들을 확인하는 과정이라고 할 수 있겠다. 그냥 어디서 들은 얘기, 누가 ‘이렇다더라’ 하는 소문만 듣고 투자를 계속하거나 중단할 수는 없다.”

-곧 인도에 갈 거라고 들었다.

“뭄바이·하이데라바드 등에 갈 거다. 인도는 매우 빠르게 성장하고 있고 좀 걸리긴 하겠지만 성장률이 중국을 넘어설 것이다. 경제 자체가 굉장히 다이내믹하고 특히 모디 정권이 출범하면서 경제 개혁을 추진할 것으로 보인다. 인도 주식시장은 이미 활기차다. 인도의 인구학적 구조는 고속성장에 적합한 구조다. 15년쯤 뒤엔 중국보다 빨리 성장하지 않을까. 중국은 인구 억제 정책으로 벌써 고령화의 조짐이 보이고 있다.”

-지금 투자하기에 매력적인 신흥시장은 어딘가.

“나이지리아·베트남 같은 프런티어 국가가 어떨까. 나이지리아는 아프리카에서 인구가 제일 많은 나라다. 이미 많은 액수는 아니지만 가능성을 보고 투자하고 있다. 총생산이 적고 유동성이 적어 그렇지 앞으로 성장 가능성은 충분히 있다.”

-취미생활은 어떻게 하나.

“오디오북을 듣거나 사이클링을 한다. 트레드밀에서 달리기를 하면서 오디오북을 듣는다. 최근엔 톨란드라는 사람이 쓴 ‘라이징 선’을 들었다. 제2차 세계대전 후 일본의 역사에 대한 얘기다. 진주만 공격과 동남아·만주 침략 등을 앞두고 혼란스러웠던 정부 내 결정 과정 등을 그렸다. 나는 신흥시장 중에서도 아시아에 관심이 많은데 이 오디오북을 통해 아시아의 역사에 대해 알게 돼서 좋았다. 사이클링은 도시를 둘러보는 데 더할 나위 없이 좋은 수단이다.”

-성공적인 삶은 무엇인가.

“하고 싶은 일을 하고 즐겁다면 성공적인 삶이다. 나는 대학에서 심리학을 전공했다. 그러다 리서치를 좋아하게 됐고, 새로운 것을 알게 되는 게 즐거워졌다. 그래서 이룰 수 있는 게 많았다. 돈을 많이 만들려고 한 게 아니었다.”

-개인 자산은 어떻게 굴리나.

“다른 사람 자산 굴리느라 난 주식에 투자를 많이 못했다. 나는 모든 사람이 주식·부동산·현금에 3분의 1씩 분산 투자해야 한다고 생각한다.”



마크 모비우스

▶1936년생 ▶보스턴대 졸업 ▶MIT 정치경제학 박사 ▶모비우스 리서치 설립 ▶템플턴매니지먼트 펀드매니저 ▶템플턴자산운용 이머징마켓그룹 회장 ▶글로벌 기업지배구조포럼 공동의장

▶저서: 『PASSPORT TO PROFITS』, 『THE LITTLE BOOK of EMERGING MARKET』등

싱가포르=박성우 기자 blast@joongang.co.kr