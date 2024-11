“오늘도 사람들은 당신의 가슴을 관찰하고 있습니다”

믿기 어렵겠지만 다음 영상은 얼마나 많은 사람들이 타인의 가슴을 몰래 쳐다보는지 실상을 보여준다.

영상은 분홍색 상의를 입은 한 여성이 에스컬레이터를 타는 장면에서 시작한다. 별다른 특이점이 없어 보이는 그에겐 사실 놀라운 비밀이 숨겨져 있다. 그가 입은 분홍색 상의 가슴 부분에 소형 카메라가 장착돼 있고, 회색 겉옷 안주머니에는 카메라의 전원 버튼이 들어있다.

그가 입은 옷은 얼마나 많은 사람들이 타인의 가슴을 관찰하는지 실험하기 위해 특수제작된 의상이다.

이제 그는 도시 곳곳을 돌아다니며 사람들을 만날 예정이다. 우선 작은 카페에 들어가 음료를 주문한다. 화면 속 남성은 주문을 받으며 은근슬쩍 여성의 가슴을 쳐다본다. 특수의상 속 카메라의 초점과 남성의 눈빛이 정확히 일치하고 있다.

카페에서 나온 그는 이제 길을 걷거나 전철, 엘리베이터 등을 탄다. 베이커리 전문점이나 회의실도 방문한다. 놀랍게도 그때마다 만난 사람들은 알게 모르게 그의 가슴을 쳐다보고 있었다. 거리공연가와 아이들도 예외는 아니다. 실험이 지속될수록 화면 오른쪽 하단에 기록되는 ‘가슴을 쳐다본 사람들의 수’는 쉼없이 올라가고 있다.

이 실험은 식품업체 네슬 휘트니스(Nestle FITNESS)가 유방암 인식 제고를 위해 기획한 것이다. 영상 말미에 나온 ‘당신의 가슴은 매일 관찰되고 있습니다(Your breasts are checked out every day)’ ‘그럼 당신은 언제 마지막으로 당신의 가슴을 관찰했나요?(So, When was the last time you checked your own?)’ ‘규칙적으로 가슴을 확인하면 유방암 예방에 도움이 됩니다(Checking your breasts regularly helps prevent breast cancer)’ 등의 문구들이 이 실험의 이유를 잘 말해주고 있다.

24일(현지시간) 등록된 이 영상은 현재 조회수 4만8000을 기록하고 있다.

문선영 인턴기자 msy0809@joongang.co.kr

[사진 유튜브 영상 캡처]