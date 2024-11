가을 책잔치 어떠세요

가을 책나들이 어떠세요

'제10회 서울와우북페스티벌' 10월 1일~5일

‘파주북소리 2014’ 10월 3일∼12일

하늘은 높고 바람은 선선한 가을날, 책의 숲으로 나들이를 떠나보면 어떨까. 10월 1일부터 5일까지 서울 홍대 주변에서는 ‘책이란 무엇인가’를 주제로 한 서울와우북페스티벌이 열린다. 10월 3일에서 12일에는 책의 도시 파주에서 파주북소리 축제가 기다리고 있다. 각 출판사의 책을 저렴하게 구입할 수 있는 것은 물론, 영혼을 살찌우는 각종 강연과 북콘서트 등 취향에 따라 선택할 수 있는 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

◇연애 코스=가을, 외로우신가. 젊은이들이 많이 모이는 홍대에서 열리는 축제인만큼, 와우북페스티벌에서는 사랑을 주제로 한 다양한 프로그램이 마련된다. 박권일·한윤형·김완 등 젊은 칼럼니스트들의 만담토크 ‘20대는 왜 연애상담에 열광하는가’(10월 1일), 백가흠 소설가, 임범 작가 등을 통해 듣는 ‘술을 사랑한 작가들’(10월 2일) 등이 기다리고 있다. 정호승 시인의 육성으로 시를 들을 수 있는 낭독의 밤 콘서트 ‘외로우니까 사람이다’(10월 3일)도 열린다.

◇문학 코스=혼자라도 좋다. 풍요로운 문학의 세계로 여행을 떠나보자. 올해 파주북소리 축제에는 다앙한 작가들과의 만남이 준비되어 있다. 10월 5일 열리는 독서진흥프로그램 '독[讀]한 습관'에서는 드라마로도 제작된 소설 『달콤한 나의 도시』의 작가 정이현이 사회자로, 문학평론가 황현산이 연사로 참여해 책읽기의 중요성을 역설한다. 한글날인 10월 9일 '영국문화원과 함께 하는 북콘서트'에는 소설가 김영하와 2013년 ‘영국에서 가장 촉망받는 젊은 소설가 20명’ 중 1인으로 선정된 여류 소설가 헬렌 오이예미(Helen Oyeyemi)가 참여한다. 『마당을 나온 암탉』의 작가 황선미와 시인 안도현은 각각 10월 11일 '파주북소리 독서모임 대축전'과 10월 12일 '파주북소리 글짓기 대축전: 글짓는 일요일'에서 독자들과 만난다.

와우북페스티벌에서는 윌리엄 셰익스피어 탄생 450주년을 맞아 김영아 한성대 교수, 임정임 서울대 교수, 연출가 권은영씨 등이 참여해 셰익스피어의 삶과 문학에 대해 강연한다(10월 5일). 시인 심보선, 김소연, 황인찬이 참여하는 ‘시심토크(10월 3일)’ 등도 준비돼 있다.

◇가족 코스=두 개의 축제 모두 가족 관람객들을 대상으로 한 프로그램이 풍성하다. 와우북페스티벌은 재스민이 들려주는 영어동화, 인형극 ‘유해랑’, 어린이 판소리 ‘꾀쟁이 막둥이’ 등의 가족 공연을 준비했다. 파주북소리 축제에서는 수준높은 현대미술을 만끽할 수 있다. 통일부와 파주시가 공동으로 주최하는 '파주평화발전소'는 파주북소리 기간 중 개막해 올해 말까지 진행되는 대규모 현대미술 프로젝트로 설치미술가 백남준과 이불, 강익중, 재일작가 이우환 등 국제적 명성을 지닌 작가들의 작품으로 꾸며진다. 또 개막공연 '노름마치 뮤직 콜라보레이션 SSBD (Same Same But Different): 비단길' '국악방송 공개방송' '피크닉 콘서트' 등의 공연도 이어진다.

자세한 일정과 내용은 서울와우북페스티벌 홈페이지(http://wowbookfest.com)와 파주북소리2014 홈페이지(www.pajubooksori.org) 참조.

이영희 기자 misquick@joongang.co.kr