저선량으로 빠르게 CT 찍는다

응급상황에서 저선량으로 선명하게 촬영할 수 있는 컴퓨터단층촬영(CT)이 나왔다. 도시바 메디칼시스템즈 코리아(대표 주창언)가 이달 국내에 론칭한 ‘Aquilion ONE ViSION Edition(사진·이하 A. ONE ViSION)’이다. 지난해 말 북미방사선학회(RSNA)에서 소개된 최첨단 CT다. A. ONE ViSION은 한 번의 회전(1Rotation)으로 160㎜의 범위를 0.275초 만에 검사할 수 있는 장비다. 기존보다 시간이 20% 빨라졌다.

넓은 범위를 탐지할 수 있는 와이드 에이리어 디텍터(Wide Area-Detector) 기술 덕분이다. 짧은 시간에 순간 촬영으로 영상을 확보해 심박수가 높은 환자를 검사하는 데도 효과적이다. 특히 부정맥·빈맥·비만 환자처럼 기존 CT에서는 다루기 어려운 환자도 손쉽게 검사할 수 있다. 이뿐 아니라 뇌졸중·심근경색과 같은 응급상황에 놓인 환자에게 효과적인 장비로 평가받는다. 부상 부위를 확인하기 위해 전신 CT 촬영을 해야 하는 경우 A. ONE ViSION으로 촬영하면 10초면 가능하다.

30~40분 걸리던 뇌경색 환자의 검사 시간은 5분으로 단축됐다. 영국 로열 본머스 병원 러셀 불 박사는 “조영제 농도를 기존 대비 30~40% 수준으로 감소해도 뛰어난 영상을 만들 수 있는 장비”라며 “방사선량을 감소하는 기술(AIDR 3D)과 검출기 시스템이 결합해 낮은 방사선량으로도 흉부 전체를 촬영할 수 있다”고 말했다. 영상의학 포털 사이트 중 하나인 ‘AuntMinnie’로부터 지난해 ‘가장 우수한 새로운 영상의학장비’로 선정됐다.

이민영 기자