동시대 최고 남성 보컬들과 입맞춘 바브라 스트라이샌드

45년간 미국의 정상급 ‘디바’로 군림한 바브라 스트라이샌드(72)가 듀엣 앨범 ‘파트너스(Partners)’를 발표했다. 고인이 된 엘비스 프레슬리부터 안드레아 보첼리, 빌리 조엘, 스티비 원더, 라이오넬 리치, 베이비페이스, 존 레전드, 존 메이어까지 이름만 들어도 화려한 스타군단이 그와 입을 맞췄다. 스트라이샌드는 다양한 장르의 남성 보컬과 환상의 궁합을 이루며 명곡을 재해석했다. 이 앨범은 발매 즉시 빌보드 앨범차트 1위에 올랐다. 보너스 트랙 5곡을 포함해 총 17곡이 실린 새 앨범을 주요 트랙별로 살펴본다.

첫 트랙은 2000년대 이후 크로스오버씬을 평정한 캐나다 출신 마이클 부블레(39)와 함께 했다. 영화 ‘해리가 샐리를 만났을 때’ OST에서도 소개됐던 스탠다드 재즈의 고전 ‘잇 해드 투비 유’다. 스트라이샌드는 “레이 찰스가 59년에 빅밴드와 녹음했던 버전을 듣고, 마이클과 함께 해야겠다고 생각했다”며 “황금시대의 기준을 잘 살리면서도 현대적인 느낌을 잘 창조했다. 이 앨범에서 내가 제일 좋아하는 곡이다”라고 소개했다.

바브라 스트라이샌드의 최고 히트곡 중 하나인 ‘피플’은 흑인음악계의 전설 스티비 원더(64)와 함께 다시 태어났다. 이 곡은 뮤지컬배우로도 활약한 스트라이샌드가 64년 '퍼니걸'이란 뮤지컬에서 부른 곡이다. 리메이크 곡은 스티비 원더의 색깔이 짙게 풍긴다. 인트로의 기타와 하모니카 연주부터 살짝 라틴 재즈풍으로 편곡했고, 스트라이샌드 역시 끈적하게 잘 소화했다.

올 상반기 내한했던 이 시대의 젊은 거장 존 메이어(37)와는 46년 처음 연주된 후 여러 장르의 아티스트들이 커버했던 명곡 ‘컴 레인 오어 컴 샤인’을 함께 불렀다. 이 버전은 에릭클랩튼과 B.B.킹의 버전에서 영감을 얻었다. 스트라이샌드는 “존은 젊지만, 블루스 기타를 영혼을 담아 연주한다”며 “같은 공간에서 존이 연주하고 노래하는 걸 보고 할 말을 잃었다”고 칭찬했다.

‘피아노 맨’ 빌리 조엘(65)의 히트곡 ‘뉴욕 스테이트 오브 마인드’도 아름다운 듀엣 곡으로 리메이크됐다. 원곡보다 더 빅밴드 편곡에 두 사람의 원숙한 보컬이 경쟁하듯 맛깔나게 조화를 이뤘다.

스트라이샌드는 99년 안드레아 보첼리의 노래를 처음 들었을 때 “마치 마법처럼 온 몸에 전율이 흘렀다”고 표현했다. 이미 사라 브라이트만과 ‘타임 투 세이 굿바이’로 공전의 히트를 기록한 보첼리는 이번 앨범에서 스트라이샌드와 웅장하면서도 성스러운 느낌의 듀엣곡을 선보였다.

세상을 떠난 엘비스 프레슬리의 경우, 오리지널 버전에서 목소리를 가져와 스트라이샌드가 덧입히는 방식으로 녹음했다. 스트라이샌드는 “생전에 함께 노래하고 싶었는데 아쉬웠다. 그런데 지금의 기술로는 그게 가능하더라. 두 사람의 키를 맞추고 화음을 조화롭게 맞출 방법을 찾아냈다"고 설명했다. 이 곡은 엘비스 프레슬리가 처음으로 출연했던 영화의 제목이다. 스트라이샌드는 전 세계 엘비스 팬에게 이 곡을 헌정하기로 했다.

김효은 기자 hyoeun@joongang.co.kr

사진=소니뮤직