[사진] '인간 탑 쌓기 열전' 스페인 성모 머시 축제

스페인 바르셀로나에서 24일(현지시간) '성모 머시 축제(Festival of the Virgin of Mercy)'가 막을 내렸다. 산하우메 광장에 모인 사람들이 인간 탑을 쌓고 있다. 행사장을 찾은 시민들이 거대한 인형들이 펼치는 퍼포먼스를 보고 있다. 아이들이 비눗방울을 불며 놀고 있다. [로이터=뉴스1]