병원경영, 의사가 꼭 필요하나? 수익성 확보의 조건

2006년, 정부는 의료법인들이 진료 이외의 법률지원, 회계, 물품구입과 같은 병원의 경영 업무를 전담하는 경영지원회사를 설립하는 것을 허용했다.

병원은 이제 ‘진료는 의사에게 병원경영은 전문경영인에게’가 보편화됐다. 몇몇 대학은 병원경영을 전문적으로 배우는 학과를 설립하고 정부는 병원마케팅을 위한 경영자 과정 수업을 개최했다.

하지만 영국 3대 경영대학원으로 평가 받는 시티대학교 카스경영대학원(Cass Business School, City University London)의 아만다 구달(Amanda Goodall) 조교수는 병원은 의료인이 경영해야 효과적이라고 말한다.

병원경영, 전문 경영인 vs 의료 경력 경영인

아만다 구달 조교수가 연구 ‘의료인 리더와 병원 성과: 관련성은?(Physician-leaders and hospital performance: Is there an association?)’을 통해 의료인 리더와 병원 실적간의 관계를 밝혔다.

연구는 미국에 위치한 심장 수술·암·소화 불량 등의 전문 병원들 중 병원 순위 300위 안에 드는 병원을 중심으로 이뤄졌다. 의료 경력이 있는 관리자가 경영하는 병원과 의료 경력이 없는 전문 경영인아 운용하는 병원의 전체 점수를 비교 분석했다.

연구 결과는 의료 경력이 있는 관리자가 경영하는 병원의 점수가 그렇지 않은 병원보다 25%가 높았다. 특히 전문 암 센터의 경우는 33%가 높아 그 점수 차이가 더 컸다.

의료 경력이 있는 의사나 간호사가 경영 관리인일 경우, 병원 의료진의 필요와 고충을 알고 그 인력이 가장 효과적으로 일할 수 있는 환경을 만드는데 있어서 이해가 더 높다는 것이다.

구달 조교수는 또한 “의료 경력 관리인은 지금껏 받은 교육 내용이 결국 환자 돌보기 그 자체이기 때문에 어떠한 결정을 하든 환자를 우선 순위로 고려해 결정하는 경향이 크다. 까다로운 예산 결정에 있어서도 환자를 우선 순위로 한다”라고 말했다.

2009년 'ACADEMIC MEDICINE'에 따르면, 미국의 6,500개의 병원들 중 의료 경력이 있는 관리인에 의해 경영이 이뤄지는 병원은 235개뿐으로 M.B.A.와 같은 전문 경영과정을 밟은 경영인이 대형 병원경영을 책임지고 있는 경우가 계속해서 늘고 있다.

이에 구달 조교수는 “실제 병원의 수익성을 확보하기 위해서는 전문 경영자 교육을 받은 관리인도 필요하지만 의료 경력이 있는 경영 관리인 역시 함께해야 한다”고 말했다.

