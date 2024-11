“잡스처럼, 오바마처럼 강연해 보자” 중학생 28명의 도전

빌 클린턴 전 미국 대통령과 영화감독 제임스 캐머런, 고 스티브 잡스까지 전 세계의 유명인사들이 앞다퉈 등장한 강연이 있습니다.

미국의 비영리재단이 진행하는 테드(TED)라는 강연회인데요, 누구도 생각하지 못했던 창의적인 아이디어부터 최신 과학기술까지 전 영역을 넘나드는 주제를 단 18분 간 강연할 수 있습니다. 홈페이지 한 달 이용자 수만 1500만 명이 넘는 테드. 이러한 테드의 해외 지역 버전인 테드엑스(TEDx)를 얼마 전 우리나라의 중학생들 28명이 주축이 돼 개최했습니다. 이들은 어떻게 행사를 성공적으로 준비할 수 있었을까요.

강연자 | 박서연양

스마트함을 전파하다

지난 8월 30일 오후 2시 서울 삼성동 아이파크타워 포니정홀에서 개최된 테드엑스 청담 현장. 박서연양이 ‘스마트’를 주제로 강연하고 있다.

‘테드엑스 청담의 강연자를 모집합니다’ 지하철역에 붙은 광고판을 본 지 정확히 한 달 후인 8월 30일, 박서연(서울 목운중 2)양은 테드엑스 청담의 무대에 서 있었다. 100여 명의 청중이 박양을 바라봤다. 어두운 강연장에서 오직 자신에게만 환한 조명이 쏟아지는 것을 느끼며 박양은 강연을 시작했다.

“여러분은 ‘스마트함’이 무엇이라고 생각하나요?”

평상시 발표와 토론 실력에 자신 있었지만 막상 무대 위에 서서 마이크를 잡고 얘기하자니 생각처럼 쉽지 않았다. 평소 즐겨 봤던 TED의 수많은 강연자들처럼 편안하게 말하고 싶었지만 그들이 보이지 않는 곳에서 수많은 연습을 했기 때문에 가능했다는 사실을 알게 됐다. 파워포인트(PPT)의 활용요령도 현장에서 비로소 깨달았다.

“제 파워포인트가 저를 도와줄 수 있도록 해야 된다는 것을 알았어요. 제 연설문의 핵심 단어나 문구들이 삽입돼 있으면 정말 유용하겠더라구요. 연설 중간에 잠깐 다음 내용이 생각나지 않을 때 참고할 수도 있고요. 그런데 직접 해보기 전까지는 몰랐어요. 제 PPT에는 사진만 들어 있었죠.” 10분의 강연을 마치자 박수가 쏟아졌고 박양은 그제서야 안도의 한숨을 쉬었다.

이번 강연을 위해 박양은 예선준비와 리허설 등 다양한 단계를 거쳤다. 공통주제인 ‘스마트’에 맞춰 자신만의 주제를 정하는데만 꼬박 이틀이 걸렸다. “기계나 전자부분, 또는 최신 과학기술 발달에 대해서는 그다지 자신이 없었거든요. 그러다 ‘스마트하다는 것이 꼭 기술 발달만 의미하는 걸까’ 의구심이 생겼습니다. 예선에 통과할 수 있을지도 자신이 없었지만 일단 지원해보기로 마음 먹었죠.”

일단 주제를 정하자 5분 가량의 예선용 원고는 반나절만에 썼고, 단 4명의 강연자를 선발하는 예선에서 통과됐다. 준비하며 가장 힘들었던 부분은 원고를 다 외우는 것이었다. 강연 당일 아침까지 자꾸 틀리는 부분이 있어 마지막까지 긴장을 늦출 수 없었다.

강연을 마친 뒤 박양은 많은 것을 배웠다. 직접 해보지 않았다면 몰랐을 소중한 경험에서 우러나온 지식들이다.

“메시지 전달의 중요성을 깨달았어요. 아무리 내용이 좋더라도 청중들에게 잘 전달되지 않으면, 혼자 이야기하다 마는 지루한 시간이 될 수 있다는 것을요. 발표하는 톤이나 속도 등 기술적인 부분도 필요하다는 것을 알게 됐습니다. 앞으로도 이런 기회가 있으면 계속해서 도전해보고 싶어요.”

박서연양의 강연 속으로

‘스마트함’이란 센스가 있다는 것! (Being smart is being sensible)

“우리는 흔히 ‘스마트하다’고 하면 스마트폰이나 스마트 TV, 또는 똑똑한 로봇처럼 첨단 기능을 가진 기계들을 생각합니다. 이런 기계들은 공통적으로 센서기능이 발달해 사람들의 조작을 최소화하고, 생활 속에서 늘 일어나는 문제들을 빠르게 해결하는 쪽으로 진화하고 있죠. 사용자의 문제를 빨리 인식해 쉽게 해결하면 똑똑하다는(smart) 말을 듣게 되는 셈인데요. 저는 이러한 기준을 사람에게 적용해 보면 어떨까 하는데 생각이 미쳤습니다. 현대사회에서 ‘스마트’한 사람이란 어떤 사람을 뜻하는 걸까요? 학교시험에서 매번 평균 99.9 또는 만점을 맞는 친구들이 스마트한 것일까요. 제 생각은 조금 다릅니다. 제가 생각하는 스마트한 사람이란, 다른 사람의 감정을 빠르게 눈치채고 그 마음에 교감하며, 우리에게 닥친 문제를 현명하게 해결할 수 있는 사람입니다. …(중략)…지금 우리 사회에는 우리가 공감해주고, 함께 문제를 해결해나가야 할 억울한 사람들이 많습니다. 이들을 도와줄 수 있는 스마트한 사람이 돼 보면 어떨까요? 교실에서부터 사회에 이르기까지 스마트한 사람이 늘어날수록 세상은 변화할 것입니다. ”

기획단 | 홍지수·성혜정·신민승양

무대 뒤의 주인공 되다

세 학생은 이번 행사를 준비한 기획단(오거나이저, Organizer) 소속이다. 기획단은 테드 본사에 테드엑스의 브랜드 사용허가를 신청하고 웹세미나와 화상인터뷰 등 까다로운 단계를 거쳐 홍보와 대회 준비까지 총괄했다. 기획단 28명 전원은 중학생으로 구성됐다. 행사 성공의 일등 공신인 셈이다. 장소 대여와 홈페이지 개설 등을 포함해 어른들의 힘이 필요한 전체적인 멘토 역할은 행사를 후원한 청담러닝과 테드엑스 서울대(TEDx SNU)가 함께 맡았다.

대회 준비에는 꼬박 두 달이 걸렸다. 기획단은 강연자 교육을 담당한 운영 1팀과 홍보·후원을 담당한 운영 2팀, 디자인팀과 프로그램팀의 총 4개 팀으로 구성됐다. 신양과 홍양은 운영 2팀을 맡았다. SNS이벤트를 비롯해 홍보물품 제공, 길거리 홍보 등 처음 해본 일이 낯설고 힘들기도 했지만 홍보 전에 비해 행사 신청인원이 54% 이상 늘어나자 일에 재미가 붙었다. 성양은 운영 1팀에 소속돼 사회자를 맡았다. 성양은 “어떻게 하면 지루하지 않게 사회를 볼 수 있을까 고민했다”며 “대본을 10번도 넘게 고쳐 쓰고 외우는 작업을 반복하다 보니 행사 당일 무대에선 자신감이 넘쳤다”고 말했다.

이들은 행사를 마치고 여러 가지 면에서 생각을 바꾸게 됐다고 입을 모았다. 신양은 “행사를 열기까지 많은 사람들의 무대 뒤 협력이 필요하다는 것을 알게 됐다”며 “장래희망인 프로듀서가 되는데 중요한 사실을 배운 것 같다”고 말했다.

운영 2팀의 팀장을 맡았던 홍양은 “이전에는 리더십이 팀원들을 ‘잘’ 이끄는 것이라고만 생각했었다”면서 “리더란 내 팀원들이 빛을 받도록 밑에서 올려주는 자리라는 사실을 깨달았다”고 말했다.

활짝 웃고 있는 테드엑스 청담 기획단 신민승·홍지수·성혜정양(왼쪽부터).

“백화점 앞에서 행사를 홍보하다가 지배인에게 쫓겨났어요. 포기하지 않고 근처 지하철역에서 홍보를 계속했죠. 정말 더웠어요.” (홍지수, 광명 철산중 2)

“전혀 모르는 분에게 e메일을 보내 강연자로 서 달라고 정중하게 부탁했지만 중학생이라는 이유로 미덥지 못하다 거절하실 때 속이 많이 상했어요. 끈질기게 시도해 결국 섭외에 성공했지만요.” (성혜정, 서울 백석중 3)

“길거리에서 홍보팔찌를 나눠줄 때 사람들의 시선이 참 야속했어요. 전 이제 길거리에서 뭔가 나눠주시는 분들 차갑게 거절하지 못할 것 같아요.” (신민승, 서울 신서중 2)

테드(TED)와 테드엑스(TEDx) 테드(TED)는 ‘기술(Technology), 오락(Entertainment), 디자인(Design)’의 약자다. 1984년 미국 캘리포니아에서 시작돼 ‘가치 있는 아이디어의 확산(Ideas worth spreading)’을 모토로 글로벌 연사들의 강연을 공유하는 세계적인 비영리단체다. 테드의 공식 브랜드 사용허가를 받아 해외를 포함한 지역사회에서도 테드와 같은 강연을 여는 것이 테드엑스(TEDx)다. 테드엑스는 지금까지 전 세계에서 3000여 회 진행됐으며 우리나라에도 TEDx 명동, TEDx 서울, TEDx 서울대학교, TEDx 신촌 등이 개최된 바 있다. 테드엑스는 하루 동안만 열 수 있고, 지역·학교명으로만 이름 지을 수 있으며 100명 이하의 청중만 모집할 수 있는 등 다양한 조건을 충족시켜야 한다.

테드엑스 청담을 기획하고 준비한 중학생 기획단.

테드엑스(TEDx) 주최하려면

홈페이지(www.ted.com)에서 브랜드 사용허가(Apply for TEDx license) 신청

신청 5일 뒤 안내 e메일 발송

온라인 강의 수료(Webina)뒤 화상인터뷰

인터뷰 2주 뒤 e메일로 결과 통보

행사 기획단(Organizer)모집

약 30명(100명 청중 기준)

행사 기획단 역할분담

● 강연자 섭외, 교육 ● 후원 요청, 홍보 ● 디자인(포스터·리플렛) ● 프로그램 기획

기획단이 작성한 후원 요청 e메일

기업 홍보팀 담당자께 | 저희는 중학생들로 구성된 TEDx로 ‘Smart’ 라는 주제를 통해 세상에 아주 작거나, 또는 아주 큰 변화를 일으키는 강연을 기획하고 있습니다. …(중략)… 강연은 대가 없이 녹화돼 유튜브에 게시할 예정입니다. 이 강연은 8월 30일에 개최되며 약 100명의 청중들이 올 것입니다. 이에 본 기업에 정중히 후원을 요청하는 바입니다. 저희는 무대 디자인, 그리고 홍보 용품을 위해 후원금이 필요합니다. 강연 장소를 대여해 주시는 방식의 후원도 좋습니다. 후원을 해주신다면 공연 로비에 해당 기업명이 적힌 전시용 부스 밑 배너 설치, 강연 시작 전 해당 기업 홍보물 배포, 공연 시작 전 3분 이내의 광고 노출 등의 혜택 뿐만 아니라, 세계를 바꾸는 아이디어를 전파하는 의미 있는 행사에 참여하실 수 있습니다. …(중략)… 답장을 보내 주신다면 후원 제안서를 보내드리도록 하겠습니다. 지금까지 읽어 주셔서 대단히 감사합니다.

2014년 7월 27일 Sincerely, TEDx 청담

행사 준비 → 행사 진행

● 날짜·관객 설정 등 콘셉트 구상 ● 참가자 접수 ● 연사·장소 섭외 ● 후원 모집, 홍보