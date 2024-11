16일 서울 성북구 성신여대에서 MBC아카데미뷰티스쿨의 뷰티아트 작품전시회가 열렸다. 「Reinterpretation “once upon a time in the past”」를 주제로 한 이번 전시회는 메이크업, 네일아트 등 다양한 뷰티 기술에 예술성과 창의성을 가미한 뷰티아트 작품을 공개한다. 그 동안 쉽게 경험할 수 없었던 뷰티아트 장르를 소개하는 이번 전시회는 오는 21일까지 계속된다. [뉴시스]