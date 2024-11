'라이 쿠키' 맛보세요 … 들뜬 인천 차이나타운

인천 차이나타운 중식당 연경의 하얀 짜장.

“손님에게 주문받을 때는 뭐라고 해야 한다고 했죠? ‘Are you ready to order?’ 또는 ‘Can I take your order?’라고 말하면 됩니다.”

영어학원이 아닌 인천 차이나타운 중식당 ‘풍미’에서 들려오는 소리다. 한 자리에서 4대째 영업하고 있는 이 곳에선 요즘 매일 오전마다 직원들에게 영어를 가르친다. 한현수(35) 사장은 “상당수 직원이 중국 출신이라 중국인 관광객은 쉽게 응대할 수 있지만 영어는 서툴다”며 “아시아경기대회가 시작되면 영어로 소통할 손님들도 많이 찾아올 것으로 보고 친절 교육과 함께 기본적인 회화 위주로 가르치고 있다”고 말했다.

19일 개막하는 인천아시아경기대회가 코 앞에 다가오면서 인천 지역 관광 명소들의 움직임이 분주하다. 관광지마다 외국인 안내책자를 배치하고 안내판을 부착하는 등 손님 맞이에 여념이 없다. 대회 기간 200여 만명의 국내외 관광객이 방문하는 등 관광 호재가 잇따를 것으로 예상되기 때문이다.

인천 차이나타운 일대 식당들은 요즘 외국인 전용 메뉴판 제작에 한창이다. 이미 많은 식당들이 구청의 지원을 받아 음식 이름과 가격을 한글과 영어·중국어·러시아·일본어 등 5개 언어로 소개하는 전용 메뉴판을 만들었다. 일부 식당은 전문가에게 일일이 조언을 구하기도 한다. 차이나타운의 명물인 ‘공갈빵’이 대표적이다.

짜장면(jjajangmyeon)은 물론 길거리 간식으로 널리 알려진 월병(moon cake)만 해도 공통으로 쓰는 영어 표기가 있다. 하지만 공갈빵은 공식 영문 표기가 없는 실정이다. 파는 곳마다 소리나는 대로 ‘gonggalbbang’이라고 적거나 ‘puffy bread(부푼 빵)’ ‘large hollow bread(속이 빈 큰 빵)’이라고 쓰기도 한다. 중국제과 전문점 ‘송’은 최근 외국인 손님들에게 공갈빵을 ‘lie cookie(거짓말 과자)’라고 소개해 인기를 모으고 있다. 공상오(60) 사장은 “어떻게 하면 외국인들의 관심을 끌 수 있을까 궁리한 끝에 재밌는 표현을 택했는데 의외로 반응이 좋다”고 말했다.

자기 만의 특이한 조리법을 앞세운 홍보에도 한창이다. 중식당 ‘연경’은 ‘하얀 짜장’을 대표 메뉴로 내걸었다. 집에서 만든 노란 춘장에 돼지고기와 해물을 넣어 고소한 맛을 냈다. 장군유(65) 사장은 “짜장면 고유의 색이 없다 보니 처음엔 대부분 낯설어하지만 금세 엄지손가락을 치켜든다”며 “중국인 관광객들도 매우 만족해한다”고 전했다.

‘신승반점’은 간짜장에 계란 프라이를 올려주는 것으로 유명하다. 짜장면의 원조 식당인 공화춘 창시자의 외손녀가 운영하는 곳이다. 왕애주(43·여) 사장은 “외조부가 공화춘을 운영할 때부터 내려온 비법”이라며 “처음엔 일반 짜장면과 구분하기 위해 올렸는데 이게 대표 메뉴가 됐다”고 했다. ‘만다복’도 중국식으로 고기와 춘장을 볶아 야채와 비벼먹는 ‘백년짜장’으로 인기몰이 중이다.

문 앞에 ‘짜장면은 없다’고 써붙인 ‘원보’도 눈길을 끈다. 유천해(60) 원보 사장은 “14년 전 개업할 때 보니 주변 중식당이 전부 짜장면을 팔고 있어 차별화 전략이 필요하다 싶었다”며 “대신 만두로 승부를 본 게 주효했다”고 설명했다. 이창호 인천도시공사 홍보팀장은 “다음달 3~5일 차이나타운 일대에서 열리는 인천·중국문화관광페스티벌에는 100만 명 관광객이 찾을 것으로 예상된다”고 말했다.

인천시와 인천도시공사도 대대적인 할인 행사를 마련했다. 아시아경기대회 경기 입장권을 제시하거나 한국관광공사 관광주간 사이트( fall.visitkorea.or.kr)를 방문해 쿠폰을 다운받으면 인천 지역 맛집과 관광지에서 최대 50%의 할인을 받을 수 있다.

인천=최모란 기자