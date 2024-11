처음부터 글로벌 시장 노리는 이스라엘 … 한 해 기업 600개 생겨나

우리나라보다 더 작은 도시국가인데도 미국 실리콘밸리의 IT 거물들이 주목하는 곳이 있다. 인구 800만 명의 창업 강소국 이스라엘이다. 2000년 넘게 전세계를 떠돌던 유대인들이 모여 만든 이 나라의 IT 생태계는 실리콘밸리 못지 않다. 해마다 600개의 스타트업이 생겨나고, 재목들은 이름이 알려지기 무섭게 IT 대기업들에 속속 인수합병된다. 인터넷뱅킹시 고주파로 본인인증을 할 수 있는 시스템을 개발한 ‘슬릭로그인’은 설립 1년도 안 돼 올해 초 구글에 인수됐다. 또 소셜 네트워킹 방식을 내비게이션에 도입한 ‘웨이즈’는 구글·애플·페이스북의 인수 3파전 끝에 구글이 1조원에 인수했다. 이들의 비결은 뭘까.

이스라엘 스타트업들은 처음부터 글로벌 시장을 노린다. 국내 시장만으로는 생존하기 어렵기 때문이다. 글로벌 서비스를 타깃으로 창업을 하다보니 쉽게 모방할 수 없는 기술 기반 스타트업도 많다.

또 이스라엘 스타트업들은 기존의 룰을 깨고 목표를 향해 돌진하는 능력이 탁월하다. 이스라엘 출신 창업가인 아비람 제닉(40) 비욘드 시큐리티 최고경영자(CEO)는 최근 본지와 e메일 인터뷰에서 “이스라엘 청년들은 ‘원하는 것을 얻으려면 기존의 룰이나 관행은 깨도 좋다’는 교육을 받고 자란다”고 말했다.

시장을 얻고 뛰어난 인재를 채용하고 소비자를 자기 편으로 끌어들이기 위해서라면 ‘프로답지 못하다’는 평가를 듣더라도 기존의 관행과 룰을 깨는 데 거침이 없다는 것이다. 그러면서 그는 조심스럽게 한국 스타트업들의 ‘배틀 열풍’을 우려했다. 그는 “한국에서는 사회의 기대수준에 맞는 좋은 점수와 학벌·직장을 높이 평가하는 문화의 영향 때문인지, 스타트업들도 경진대회 성적에 매달리는 것 같다”고 말했다.

그는 “구글이나 야후, MS처럼 거물로 자란 IT기업들은 배틀에서 우승한 적이 없다”며 “이스라엘 스타트업들도 칭찬받기보다 룰을 깨고 새로운 것을 만들어내는 능력이 좋기 때문에 경진대회가 아닌 진짜 시장에서 돋보이는 것”이라고 말했다. 제닉 CEO는 19세에 회사를 창업해 3년 만에 마이크로소프트에 1억 달러에 매각했다. 두 차례 창업한 기업을 성공적으로 매각한 후, 현재는 세계 5위의 IT보안기업을 운영 중이다.

이스라엘 특유의 문화적 요인 외에도, 민간과 정부가 공들여 만든 지원제도는 창업을 북돋우는 자양분으로 유명하다. 1993년 정부와 민간기업이 4대 6의 비율로 투자한 요즈마펀드는 1997년 완전 민영화됐다. 또 민간 투자가가 기술 기반 스타트업을 육성하고 감별하는 역할을 하고 정부는 후방에서 연구개발비를 지원해주는 방식은 이스라엘의 성공 비결로 꼽힌다. 한국엔젤투자협회 고영하 회장은 “창업후 3~4년 간 이어지는 ‘죽음의 계곡’을 지날 수 있게 도와주는 제도가 탄탄하니 창업을 두려워할 필요가 없다”고 말했다.

