손가락 길이와 고환 크기 상관성 밝혀져

손가락 길이의 비율을 보면 그 사람의 정력을 알 수 있다. 가천대 길병원 비뇨기과 김태범 교수팀과 서울대병원 비뇨기과 김수웅 교수가 공동으로 진행한 ‘손가락 길이 비: 성인 고환 크기의 예측 인자 (Second to fourth digit ratio: a predictor of adult testicular volume)’ 연구에 따르면 손가락 길이 비가 작을수록, 성인 고환 크기가 더 큰 것으로 나타났다.

김태범 교수팀 등은 비뇨기과 수술을 위해 입원한 성인 남성 172명(20~69세)을 대상으로 미리 손가락 길이 비를 측정했다. 이 후 손가락 길이에 대한 정보가 없는 비뇨기과 전문의가 환자들의 고환 크기를 측정, 이 손가락 길이 비와 고환 크기와의 관련성을 조사했다. 손가락 길이 비는 검지 길이를 약지 길이로 나눈 값으로, 앞선 연구에서는 태아기에 테스토스테론에 많이 노출될수록 검지가 약지보다 더 짧다는 사실이 알려져 있었다.

연구 결과 나이와 키 등은 고환 크기와 상관관계가 없었지만, 손가락 길이 비와 몸무게는 고환 크기와 유의한 상관관계가 있는 것으로 조사됐다. 오직 ‘손가락 길이 비’ 하나만 모든 고환 크기(우측, 좌측 및 전체 고환 크기)를 예측하는 독립적 예측 인자였던 것이다. 연구팀은 “손가락 길이 비가 작은 남성(즉, 검지가 약지에 비해 더 짧은 남성)일수록 고환의 크기가 더 컸으며, 나아가 이런 남성은 정자와 남성 호르몬의 생성을 담당하는 고환 크기가 커 생식 능력 역시 더 높을 것”이라 학계에 보고했다.

김 교수는 “태아기 성 호르몬(sex hormone)이 손가락의 형성뿐만 아니라 남성 생식 기관의 발생 및 형성에도 영향을 미치는 것을 보여주는결과”라며 “또 태아 생식 기관의 발생 및 형성과정에서 자궁 내 환경이 태아기뿐만 아니라 더 나아가 성인기의 생식 기관의 발육 및 기능에도 영향을 미칠 수 있음을 암시한다”고 말했다.

이번 연구는 향후 각각의 개인마다 고환의 크기 및 기능이 서로 다르게 나타나는 원인에 대한 연구를 뒷받침하는 중요한 단서로 활용될 수 있을 것으로 평가된다. 연구 논문은 ‘남성과학회지 (Andrology)’ 8월호에 게재됐다.

[인기기사]

·

“양‧한방, 이제는 ‘한집 살림’으로 융합해야…”

[2014/09/15]

·

No.304 [포커스] "우리나라 20대 남성들, 이렇게 부실해서야..."

[2014/09/15]

·

치과 임플란트 보험 제대로 알고 활용하자

[2014/09/16]

·

홍대식 교수, 대한조혈모세포이식학회장 선출

[2014/09/15]

·

“국내 성형업계, 불법 브로커‧탈세‧수술비 폭리 난무”

[2014/09/16]

박정렬 기자 life@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.