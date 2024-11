집을 잃은 북극곰 세상의 정상에서 ‘북극 보호’를 외치다

환경보호 단체 그린피스의 기발한 ‘북극 보호 캠페인’이 눈길을 끈다.

그린피스가 지난 2012년 런칭한 ‘북극 보호 캠페인’ 영상이다. 라디오헤드가 부른 ‘Everything In Its Right Place’의 몽환적 음악과 영화배우 쥬드로의 독백을 배경으로 북극곰이 북극을 벗어나 런던 한 보간을 애처롭게 방황하는 모습을 담았다. 이 광고영상은 무단 포획과 기름유출, 지나친 자원개발 등으로 인한 북극 환경파괴의 심각성을 알리기 위해 제작됐다. 도심에서 방황하는 북극곰을 통해 북극 생태계를 안전하게 보호해야한다는 메시지를 전달한다.

지난 5일 국제 환경단체 그린피스에 따르면 8월8일~28일까지 전 세계 30개국 18세 이상 성인 3만679명을 대상으로 ‘포유류 및 해양생물을 위한 북극 해양 보호지역 지정에 관한 여론조사’를 실시한 결과, 응답자의 74%가 북극 내 보호구역을 지정하는 것에 ‘찬성한다’는 의사를 밝혔다. 특히 이번 여론조사에 참가한 한국인 4136명 중 71%가 북극해 지역 내에 보호구역이 지정되야 한다”고 답했다. 그린피스에 따르면 현재 북극해의 해양 보호지역 면적은 전체 면적의 1.5%에 불과해 전 세계 해양 보호구역 중 가장 적은 수치다.

쿠미 나이두 그린피스 사무총장은 “이번 여론조사 결과에는 북극해 보호에 대한 시민들의 간절한 바람이 담겨 있다”며 “전 세계 지도자들은 건강한 기후와 북극을 위해 행동해야 할 책임이 있고 전 세계는 그 책임을 행동에 옮길 것을 요구하고 있다” 고 말했다.

이 같은 여론조사 결과발표 이후 전세계 25개국 그린피스 활동가들은 “SAVE THE ARCTIC”이라는 메시지가 담긴 배너를 들고, 뉴질랜드 루아페후산·중국 만리장성 등 전 세계 유명산과 건물에 올라 각국 정부에 북극 보호지역 지정을 촉구하는 캠페인을 벌였다. 높은 곳에 오르는 만큼 위험한 상황도 겪었지만 그만큼 북극보호에 대한 열정이 커다는 것을 공감할 수 있다.

한국 그린피스 활동가들도 남산 정상에 올라가 ‘Save The Arctic’ 메시지를 전했다. 한편 그린피스는 지난 두 달간 데스몬드 투투 대주교, 배우 엠마 톰슨, 북극 주변국의 전·현직 환경부 장관 등 800명이 넘는 세계 주요 인사들로부터 북극 보호를 위한 ‘북극 선언(Arctic Declaration)’에 대한 지지 서명을 받기도 했다.

25개국 그린피스 활동가들의 캠페인 이후 전세계에서 북극보호에 공감하는 이들의 참여가 이어지고 있다. 북극에 직접 갈 수는 없지만 주변에 있는 높은 산이나 언덕, 건물 꼭대기에 올라가 북극 보호의 메시지를 전달하고 있다.

캠페인 참여방법은 간단하다. “SAVE THE ARCTIC” 북극 보호 메시지를 들고 사진을 찍는다. 그 사진을 해시태그 ‘#OnTop’ 또는 ‘#SaveTheArctic’과 함께 SNS나 유튜브에 공유하면 된다. 당연하지만 위험을 감수하면서까지 너무 높은곳에 오를 필요는 없다.

김보영 기자 byj09@joongang.co.kr

[사진·동영상=그린피스 홈페이지 캡처]