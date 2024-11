한국무용 고정관념 깨는 댄스배틀

한국 무용과 현대 무용을 대표하는 두 안무가가 실력을 겨룬다. 한국적 춤사위를 기본으로 현대적이고 세련된 장르로 변신을 시도중인 국립무용단의 윤성주 예술감독과 현대무용가 안성수가 한 무대에서 전혀 다른 두 스타일로 맞붙는다. 최근 국립무용단의 화제작 ‘단’‘묵향’을 연출한 디자이너 정구호가 대본과 무대디자인을 맡아 젊은 세대를 겨냥한 화려한 볼거리와 댄스배틀 형식을 차용한 연출로 한국 무용에 대한 고정관념을 깨는 데 주력했다.

국립무용단 ‘토너먼트’ 9월17~20일 국립극장 해오름극장 02-2280-4114

천상을 정복하려는 인간들과 이를 막으려는 수호자들의 전쟁을 컨셉으로 한 ‘판타지 무용 활극’. 두 진영에서 개성 넘치는 의상으로 무장한 무용수들의 춤 배틀이 펼쳐진다. 체스와 장기판을 모티브 삼은 무대에서 파가니니의 바이올린 선율 vs 한국 전통 타악, 여성 vs 남성, 솔로 vs 군무 등의 다양한 대비가 선명하다. 기존 한국 무용 공연에서 상상할 수 없었던 신선한 소재와 새로운 형식에 우리 춤만의 매력을 녹여 무용 공연에 익숙하지 않은 관객까지 포용하는 대중지향형 무대다.

글 유주현 객원기자 yjjoo@joongang.co.kr, 사진 국립무용단