[사진] 프랑스 파리로 간 비욘세·제이지 부부

팝스타 비욘세·제이지 부부가 12일(현지시간) 프랑스 파리에서 화려한 공연을 선보이고 있다. 이들 부부는 순회공연 '비욘세&제이지 온 더 런 투어(Beyonce and Jay Z - On the Run tour)'로 파리의 스테이드 드 프랑스 무대에 섰다. [AP=뉴시스]