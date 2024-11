007시리즈 악당 ‘강철 이빨’ 리처드 키엘 사망

007시리즈 10번째 영화 '나를 사랑한 스파이(1977년)'와 11번째 영화 '문레이커(1979년)'에서 '강철치아' 죠스를 연기했던 배우 리처드 키엘이 74세의 나이로 사망했다. 리처드 키엘은 강철 치아를 착용하고 제임스 본드 역을 맡은 로저 무어(87)를 괴롭혀 영화팬들에게 인기를 얻은 '악당' 캐릭터다.

캘리포니아에 위치한 프렌스노 세인트 아그네스 의료센터 대변인 켈리 산체스는 10일(현지시간) 키엘이 이 병원에서 치료를 받아오다 이날 오후 사망했다고 밝혔다. 그러나 사망 원인에 대해서는 구체적인 설명을 하지 않았다.

미국의 연예 전문 매체 TMZ에 따르면 리처드 키엘은 사망하기 일주일 전 다리가 부러져 병원에서 치료를 받았다. 그러나 다리 부상과 그의 사망이 연관된 것인지는 아직 밝혀지지 않았다.

218㎝의 큰 키를 가지고 있는 리처드 키엘은 성장호르몬이 과다 분비돼 머리와 손, 발 등이 비대해지는 말단비대증을 앓고 있었다. 그는 미국 미시건 디트로이트 출생으로 1960년 드라마 '라라라'로 데뷔했으며 대표작으로는 007 시리즈 외에 '해피 길모어'(1996)가 있다. 이밖에도 '청바지 소동'(1981), '해피 길모어'(1996), '형사 가제트'(1999), 드라마 '서부를 향해 달려가라'(The Wild, Wild West) '환상특급'(The Twilight Zone) 등에 출연했다.

2002년에는 저서 '메이킹 잇 빅 인 더 무비'(Making It Big in the Movies)를 펴내기도 했다.

