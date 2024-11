미국에선 아무리 권력이 있어도 안되는 일이 있습니다.

바로 골프장 부킹인데요, 무슨 이야기인지 만나보시죠.

오바마 대통령의 골프 사랑 참 유명하죠?

취임 이후 지금까지 200번 가까이 골프장을 찾았다고 하는데요, 지난달 30일 노동절 연휴 기간에도 딱 골프가 치고 싶었던 모양입니다.

뉴욕의 유명 골프장들을 갑자기 물색하기 시작했는데요, 하지만 예약은 이미 꽉 찬 상태, 골프장들이 난색을 표했고 결국 퇴짜를 맞았다는 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.

오바마 대통령은 지난달에도 이슬람국가에 참수된 미국 기자를 애도하는 성명을 내자마자 곧바로 골프장으로 향하는 등 골프 때문에 여러번 구설에 올랐습니다.

결국 그날 필드에 나가지 못하고 백악관에서 가족들과 함께 시간을 보냈다고 하네요.

