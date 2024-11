'이민호 캠핑 텐트'에 무슨 일이?

1급 발암물질인 폼알데하이드(Formaldehyde, 포름알데히드)가 텐트 그늘막에서 다량 검출돼 충격을 주고 있다.

새정치민주연합 변재일 의원(충북 청주)과 녹색소비자연대(이하, 녹소연), 한국의류시험연구원은 텐트 그늘막 20개 제품을 수거해 검사한 결과 10개 제품에서 폼알데하이드가 검출됐다고 밝혔다.

폼알데하이드가 검출된 브랜드는 아이더 384.3㎎/㎏, 엣지하우스 81.0㎎/㎏, 레펙스 47.3㎎/㎏, 탑앤탑 44.8㎎/㎏, 라푸마 44.3㎎/㎏, 스노우피크 33.0㎎/㎏, 마운티아 29.8㎎/㎏, 블랙야크 28.0㎎/㎏, 버팔로 23.8㎎/㎏, 코베아 21.5㎎/㎏ 등이다.

텐트의 경우 폼알데하이드 같은 화학물질에 대한 안전기준이 없는 상황이다. 하지만 폼알데하이드는 암과 아토피 피부염의 원인이 되는 유독물질이다. 제품에 함유된 폼알데하이드가 상온에서 기체로 방출돼 작업장이나 실내 및 실외 환경의 공기를 오염시키면 흡입과 피부접촉을 통해 인체에 유해성을 나타낸다.

환경부는 2007년부터 직물 및 3세 이하 유아용 제품에 대해 폼알데하이드 사용을 금지했다. 국토교통부에서는 폼알데하이드로 인한 새집증후군을 최소화하기 위해 건축자재에 대한 폼알데하이드를 규정하는 ‘건강친화형 주택 건설기준’을 개정해 올 5월부터 시행하고 있다.

2011년 미국의 보건사회복지부의 국립독성프로그램(NTP: National Toxicology Program)이 발표한 발암물질 보고서(Report on Carcinogens, 12판)에서는 폼알데하이드를 인간발암성물질(known to be a human carcinogen)로 분류하고 있다. 많은 역학조사 결과 폼알데하이드는 인체에서 비인두암, 비강암, 림프조혈계암 등을 일으키는 것으로 확인됐기 때문이다. 지난달 8일 발표된 미국 국립연구위원회(NRC; National Research Council) 보고서에서도 폼알데하이드를 인간발암물질(human carcinigen)로 분류했다.

변재일 의원은 "최근 캠핑을 떠나는 인구가 많은데, 어린 아이를 포함한 가족이 함께 사용하는 텐트 그늘막에 1급 발암물질인 폼알데하이드가 함유된 것은 심각하다"고 지적했다.

이어 변 의원은 "정부는 캠핑장비에 포함되지 말아야 할 유독물질이 검출된 것에 대해 인체에 미치는 영향을 즉각 파악해 피해자가 없는지 확인하고, 문제가 된 해당 제품에 대해서는 리콜 등 조치를 실시해야 한다"고 강조했다.

녹색소비자연대는 "텐트는 건축물처럼 실내에서 생활하기 때문에 품알데하이드와 같은 화학물질이 공기 중에 떠돌아 인체에 유해할 수 있다"며 "국가기술표준원에 텐트 그늘막을 포함한 텐트에 대한 안전기준 마련과 함께 해당제품에 대한 조치를 요구할 것"이라고 밝혔다. 녹소연은 "각 업체에서도 유해성분으로부터 소비자가 안전하도록 화학적 안전성에도 주의를 기울여야 한다"고도 꼬집었다.

▲ 배우 이민호가 모델인 아이더 캠핑용 텐트 '인디안쉐이드' 홍보용 사진. 20개 브랜드 중 폼알데히드가 가장 많이 검출됐다.

폼알데히드가 가장 많이 검출된 아이더 측은 이날 홈페이지에 공식 사과문을 냈다. 이 사과문에서 아이더는 "그동안 캠핑용품에 대한 안전기준이 없어 미리 확인하지 못했다"고 해명했다.

이어 아이더는 "국가 공인 기관에 검사한 결과 해당제품 이외에는 어떠한 문제도 발견되지 않았다"며 "해당제품에 대해서는 환불조치를 하겠다"고 덧붙였다.

20개 제품 중 13개 쉽게 녹슬어

또한 이번 실험에서는 국가기술표준원 KS시험방법에 따라 텐트 그늘막 폴대에 소금물을 뿌려 24시간 이후에 녹발생 유무를 살펴보는 테스트도 실시했다. 그 결과, 조사대상 20개 제품 가운데 13개 제품에서 녹이 생겼다.

텐트 그늘막은 햇빛·해충으로부터의 보호에 중점을 두고 생산되고 있고 우천 시 사용하지 말라는 안내가 돼 있다. 하지만 바다·강·계곡 등 물가에서 텐트 그늘막을 사용하는 사례가 많아 녹 발생을 최소화하기 위해 사용 후 관리 및 보관 시 주의가 필요하다.

또한 20개 제품에 대한 천의 내구성을 살펴보기 위해 바닥·천장·측면 3개 부분의 인열강도를 측정하였다. 대체적으로 바닥 부분의 인열강도가 큰 것으로 나타났다.

바닥의 인열강도는 최고 160.0N에서 최저 13.0N까지 제품에 따라 차이가 크게 나타났다. 측면과 천장의 경우 최고 12.0N ~ 5.0N으로 바닥에 비해 측면과 천장 모두 제품 간 차이는 크지 않았다. 하지만 제품 대다수가 한국소비자원의 섬유권장기준의 텐트 인열강도기준(10.0N)에 미흡했다.

자외선 차단율의 경우에는 조사 대상 대부분 제품이 비슷한 수준으로 나타났다.

<텐트 그늘막 종합평가결과>텐트>

브랜드 (제품) 가격 인열강도 (10N이상, 단위:N) 봉합강도 (높을수록 우수, 단위:N) 자외선 차단율 (높을수록 우수, 단위:%) 염수분무 이빨가로 인장강도 (687N이상,단위: N) 왕복개폐내구도 오염성 폼알데하이드 (mg/kg) 아릴 아민 (mg/kg) 천장 측면 바닥 천장 측면 바닥 천장 측면 자외선 - A 자외선 - B SPF 자외선 - A 자외선 - B SPF 스노우피크 (메쉬쉘터) 902,836원 6.3/5.2 10.0/8.1 - 339 465 411 97.8 98.0 50.9 92.4 94.9 17.7 이상없음 이상없음 이상없음 양호 33.0 불검출 아이더 (인디안쉐이드) 235,274원 11.0/9.4 7.9/6.0 120/110 2,551 252 209/179/195 - - - 89.2 34.9 93.6 96.4 15.8 25.9 이상없음 이상없음 이상없음 양호 384.3 불검출 코베아 (와우모스키토 플라이) 199,333원 7.2/5.1 7.5/5.5 16/13 - - 461 89.3 94.5 16.0 91.9 94.6 16.5 이상없음 이상없음 이상없음 양호 21.5 불검출 K2 (뉴 그랜드 선쉐이드 돔) 161,068원 11.0/9.4 11.0/9.2 100/61 423 235 239 93.0 95.8 21.4 93.5 95.0 18.6 녹발생 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 라푸마 (블루라군Ⅲ) 159,085원 8.5/7.5 - 120/95 268 332 169/218 85.3 90.5 9.3 - - - 녹발생 이상없음 이상없음 양호 44.3 불검출 코오롱스포츠 (레피몬스터) 142,361원 - 8.2/5.8 25/19 - 189 211/373 - - - 88.3 92.9 12.4 이상없음 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 콜맨 (콜맨스크린쉐이드 240) 122,636원 8.4/6.9 7.0/5.0 7.7/6.3 140/130 303 208 /229 145 81.8 92.9 11.4 88.5 95.0 16.8 녹발생 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 네파 (구스토쉐이드) 115,498원 9.8/7.0 8.7/7.4 160/150 377 /254 283 185 82.5 92.5 11.4 85.2 93.2 12.2 이상없음 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 블랙야크 (14선쉐도우그늘막) 92,780원 9.8/6.9 10.0/7.1 71/47 209 217 199 84.0 89.6 8.5 68.4 83.8 5.2 녹발생 584 이상없음 양호 28.0 불검출 버팔로 (스크린쉐이드2) 68,744원 7.4/6.4 7.6/7.4 77/47 132 255 167 93.0 94.6 17.4 88.8 91.6 10.9 녹발생 이상없음 이상없음 양호 23.8 불검출 브랜드 (제품) 가격 인열강도 (10N이상, 단위:N) 봉합강도 (높을수록 우수, 단위:N) 자외선 차단율 (높을수록 우수, 단위:%) 염수분무 이빨가로 인장강도 (687N이상,단위: N) 왕복개폐내구도 오염성 폼알데하이드 (mg/kg) 아릴 아민 (mg/kg) 천장 측면 바닥 천장 측면 바닥 천장 측면 자외선 - A 자외선 - B SPF 자외선 - A 자외선 - B SPF 탑앤탑 (new 루프쉐이드 그늘막 텐트) 108,913원 - 10.0/7.4 25/20 - 233 365 - - - 75.9 87.9 6.9 녹발생 466/525 이상없음 양호 44.8 불검출 스노우라인 (블루썬) 97,647원 11.0/9.9 14.0/11.0 120/100 350 205 183 93.8 95.1 18.7 81.0 88.4 7.5 녹발생 635(창문) 이상없음 양호 불검출 불검출 마운티아 (피크닉 캐노피) 91,560원 8.7/6.5 8.8/6.5 76/63 366 173 216 90.1 93.4 13.5 78.2 88.0 7.2 녹발생 이상없음 이상없음 양호 29.8 불검출 알프랑 (프리미엄 원터치 그늘막텐트 3인용) 83,020원 10.0/8.6 10.0/7.4 41/28 368 241 351 90.8 93.4 13.8 77.7 87.3 6.8 이상없음 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 마운틴스토리 (패밀리240. 캐노피) 62,629원 7.9/6.9 8.0/6.6 130/110 284 277 208 91.4 93.9 13.7 89.0 91.6 10.9 녹발생 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 슬럼버트랙 (익스텐션 4 채널 그늘막텐트) 60,027원 7.8/6.1 8.2/7.1 120/100 250 132 166 78.9 87.9 - 90.1 93.0 12.8 녹발생 661(문안) 이상없음 양호 불검출 불검출 레펙스 (레텍스 쿨스크린 캐노피) 59,118원 12.0/8.6 11.0/10.0 150/140 263 341 247 93.8 95.2 19.3 79.8 88.6 7.5 녹발생 이상없음 이상없음 양호 47.3 불검출 폴라리스 (폴라리스 그늘막) 51,648원 7.4/6.7 7.2/5.2 80/59 - 371/ 203 - 89.0 94.9 16.5 85.1 93.9 13.2 이상없음 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출 엣지하우스 (내추럴스크린썬 스토퍼) 47,962원 8.8/6.7 7.8/6.2 140/130 271 428 218 93.5 94.5 17.1 82.0 89.1 8.0 녹발생 이상없음 이상없음 양호 81.0 불검출 빅텐 (선블럭스크린그늘막) 39,000원 8.6/6.3 9.1/5.9 150/120 233 200 161 81.4 87.6 7.1 71.8 84.5 5.5 녹발생 이상없음 이상없음 양호 불검출 불검출

