지난 7월, 서울의 한 초등학교에선 한 장교가 '나라사랑교육'을 진행하던 중 학생들이 비명을 지르고 우는 일이 발생했는데요.

확인 결과, 이 장교가 보여준 동영상은 강제 낙태나 고문을 받다 피 흘리는 사람을 묘사한 끔찍한 내용이었다고 합니다.

게다가 이 문제의 동영상이 국방부가 만든 성인 장병용이었다는 사실도 드러났습니다.

또 올해 전국 상당수의 초등학생과 중학생 등이 이 동영상을 봐온 것으로 확인됐는데요.

이에 일각에선 아동학대 논란이 커지고 있습니다.

국방부 한 관계자는 "인권감수성이 부족했다"며 잘못을 일부 시인했습니다.

온라인 중앙일보·JTBC 방송팀

