부잣집 딸에 직업은 의사?…거짓 인생 산 여성 덜미

[앵커]

다음 소식도 알아보겠습니다. 영화 같은 일이 실제로 일어났다고요?

+++

네. 자신의 인생을 통째로 속이고 어느 날 갑자기 흔적도 없이 사라진 주인공, 그런데 주인공의 모든 것은 가짜였습니다.

영화 '화차'와 같은 일이 실제로 벌어졌습니다.

지난 2011년 박모 씨는 자신을 재력가 딸에 대학병원 의사라고 속여 결혼을 했는데요, 알고 보니 결혼식장에 참석한 가족과 친구는 박 씨가 고용한 사람들이었습니다.

박 씨는 결혼 후 재산을 불려주겠다며 시누이를 속여 5억 여원을 가로챘는데요. 시누이가 눈치를 채자 가정부, 경비원 등에게 돈을 빌려 돌려막기 시작했습니다.

이렇게 가로챈 금액만 약 7억 원. 박 씨는 피해자가 늘어나자 두살배기 딸과 함께 종적을 감췄지만 결국 법정에 서게 됐는데요. 부양할 딸이 있다는 점을 참작해 구속은 면했습니다.

하지만 이후에도 박 씨는 합의금을 마련하기 위해 돈을 가로챘고, 검찰은 박 씨를 구속기소했습니다.

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.