독일 베를린에서 30일(현지시간) 국가기관의 개인 감시활동을 비판하는 시위가 벌어졌다. 시위자들이 ‘에드워드 팀(Team Edward)’ ‘기본권의 재도입(reintroduction of basic rights)’ ‘당신의 페이스북 계정을 삭제해라(Delete Your Facebook)’ ‘무티가 당신을 지켜보고 있다(Mutti is watching you)’ 등이 적힌 플래카드를 들고있다. ‘무티(Mutti)’는 ‘엄마’를 뜻하는 독일어로 앙겔라 메르켈 독일 총리의 애칭이다. 한 시위자는 메르켈 총리의 사진을 얼굴에 쓰고 망원경을 통해 시민들을 감시하는 듯 한 장면을 연출했다. [AFPBBNews=뉴스1]