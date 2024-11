[앵커]

인윤정 씨, 이슬람 국가 IS가 계속해서 공포분위기를 만들고 있다고요?

네, 미국 기자 처형한 데 이어 이번엔 시리아 군인들을 공개 처형했습니다.

사막 위를 걷고 있는 포로들, 맨발에 발가벗은 채로 끌려갑니다.

이슬람 국가 IS가 시리아 북부 라카 주의 공군기지를 장악하고 체포한 시리아 정부군 160여 명을 처형했다고 밝혔습니다.

영상 뿐만 아니라 시리아 군복을 입은 남성 7명을 총살하는 사진도 공개했는데요.

전문가들은 IS가 공포 분위기를 조성해 시리아군과 이라크군의 사기를 떨어뜨리려는 의도라고 분석했습니다.

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.