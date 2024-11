최근 미국에선 임신한 여성은 참치를 아예 먹지 않는 게 좋다는 보고가 나왔는데요.

그런데 우리나라 식약처가 적절한 양을 섭취하면 안전하다는 의견을 내놨습니다.

식약처는 참치 등 심해 어류에 대한 수은 함량을 조사한 결과 국내 기준인 1ppm을 넘지 않아 "주 1회 100g 이하로 섭취하면 문제되지 않는다"고 설명했습니다.

이 작은 참치 캔 하나가 100g인데요.

참치는 오메가 3 등 무기질 함량이 높아 두뇌발달에 좋은 것으로 알려져 있죠?

하지만 임산부는 일주일에 이 한 캔을 넘지 않는 게 좋다는 사실, 꼭 기억하시기 바랍니다.

