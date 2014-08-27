[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실＜고위공무원(국장급) 승진＞▶사회규제관리관 장상윤
◆미래창조과학부＜국장급 전보＞▶방송진흥정책관 이정구
◆국민권익위원회＜서기관 승진＞▶법무보좌관실 권오성▶운영지원과 원유진▶제도개선총괄과 윤영국▶민원정보분석과 장대환▶복지노동민원과 한희선▶환경문화심판과 정인구
◆식품의약품안전처＜서기관 승진＞▶소비자위해예방국 소비자위해예방정책과 김현선
◆중소기업청＜부이사관 승진＞▶소상공인정책국 시장상권과장 원영준
◆조달청＜서기관 승진＞▶기획조정관실 기획재정담당관실 박성익▶감사담당관실 황환민
◆통계청＜과장 보임＞▶조사시스템관리과장 이재하▶경인지방통계청 농어업서비스업조사〃 홍병석▶호남〃 농어업조사〃 안병건＜4급 승진＞▶기획재정담당관실 임철규▶조사기획과 박순찬▶복지통계과 정구현▶정보화기획과 김미애▶경인지방통계청 인천사무소장 안순기
◆제주도 교육청＜3급 승진＞▶행정국장 김병호
◆동덕여대▶대학원장 겸 특수대학원장 장도석▶패션전문대학원장 김혜경▶인문대학장 임종주▶사회과학〃 신용주▶자연과학〃 김명애▶정보과학〃 박수희▶약학〃 안형수▶예술〃 황경숙▶디자인〃 임성택▶공연예술〃 김춘경▶교양교직학부장 여영서▶교무처장 이신모▶기획〃 장은재▶학생〃 이현정▶입학〃 권영국▶사무〃 황걸▶춘강학술정보관장 김소연▶생활〃 김미예▶미술·박물〃 홍순주▶평생교육원장 겸 보육교사교육원장 홍유진▶연구지원실장 김석중▶대외협력〃 성근현▶교수학습개발센터소장 구본현▶동덕리더십〃 리상섭▶학보사 주간 김창선
◆아주대▶경영대학원장 박호환▶교육대학원장 남석현▶경영대학장 한봉희
◆인제대 백병원＜의료원＞▶백중앙의료원장 박상근＜상계백병원＞▶원장 김홍주▶부원장 겸 진료부장 조용균▶교육수련부장 연준흠▶기획실장 고경수▶응급〃 류석용▶감염관리〃 이혁표▶수술실장 및 무수혈센터소장 김문철▶진료협력센터소장 염재광▶족부족관절〃 정형진▶진료부차장 김상현＜일산백병원＞▶부원장 겸 진료부장 이성순▶기획실장 최원주▶감염관리〃 곽이경▶수술〃 김경태▶응급〃 신동운▶임상연구센터소장 양윤준▶심혈관센터장 이성윤▶장기이식〃 노영남＜부산백병원＞▶소화기센터장 최창수
◆한국정보화진흥원＜부서장급 승진＞▶경영기획실장 이헌중◆단장▶스마트네트워크 이재호▶정보문화사업 권미수▶정보사회통합지원 최완식▶개인정보보호 강종관◆센터장▶빅데이터전략 박정은▶전자정부글로벌아카데미 박세규