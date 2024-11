주영훈, 美 빌보드 2위 곡이 '표절? ‘기쁨모드’ 들어보니…

음악 프로듀서 겸 작곡가 주영훈이 자신이 만든 곡을 미국 빌보드 정상권의 노래가 표절했다는 논란과 관련, 현재 전문 변호사와 상담 중임을 알렸다.

주영훈은 26일 자신의 트위터에 “전문 변호사와 상담하고 있다”란 글을 올렸다. 이는 미국 여성 싱어송라이터 메간 트레이너(21·Meghan Trainor)의 곡 ‘All About That Bass’가 주영훈이 만든 코요태 곡 ‘기쁨 모드’를 표절했다는 의혹이 최근 인터넷과 모바일을 중심으로 불거진 것과 관련, 자신의 현 입장을 전한 것이다.

최근 들어 국내외 온라인 및 모바일 상에는 ‘All About That Bass’의 하이라이트 부분 멜로디가 코요태 김종민이 부른 ‘기쁨 모드’의 전반부와 약 30초 정도 유사하다는 의견이 일었다.

증거 영상들까지 속속 게재됐다. 주영훈이 작사·작곡해 코요태 정규 9집에 담은 ‘기쁨 모드’는 2006년 공개됐으며, 메간 트레이너의 ‘All About That Bass’는 올해 발표됐다.

특히 메간 트레이너의 ‘All About That Bass’는 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 핫 100에서 현재 2위를 차지하고 있어 논란이 더욱 증폭되고 있다.

온라인 중앙일보

‘주영훈 기쁨모드 All About That Bass’ [중앙포토]