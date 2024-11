화려한 컬러로 물든 달리기 현장

올해로 2회 째를 맞는 ‘뉴발란스와 함께하는 The Color Run Korea’ 행사가 23일 1만 2000여명이 참석한 가운데 열렸다. 형형색색의 컬러 파우더를 맞으며 과천 서울대공원이 물들었다.

The Color Run은 2012년 1월 미국에서 개최된 이래, 현재 전세계 44개국, 200여개 글로벌 도시에서 진행되고 있는 컬러 달리기다.

코스를 따라 매 킬로미터마다 배치된 핑크, 오렌지, 블루, 옐로우 색깔의 4개의 컬러존에서는 옥수수 분말로 제작된 형형색색의 컬러 파우더가 폭죽처럼 터졌다.

The Color Run 은 ‘지구상에서 가장 행복한 5킬로미터 달리기 (The Happiest 5K on the Planet)’를 표방하며 스포츠와 페스티벌을 결합한 새로운 개념의 러닝 축제로, 기존의 마라톤과 달리 기록을 측정하지 않는 대신 참가자들이 자유롭게 파티를 즐기듯이 달린다.

전세계 컬러런 행사의 수익금 일부는 각 지역의 소외계층을 위해 기부된다. 이번 ‘뉴발란스와 함께하는 The Color Run Korea’ 행사 참가비의 일부는 서울대공원이 선정한 멸종위기 야생동물(12종)보호 프로젝트 지원 기금으로 사용될 예정이다.

