불평등은 국가 발전 최대 걸림돌 … 정치로 풀어야

신자유주의를 반대하는 시위대와 손을 흔들고 인사할 정도로 가까운 스티글리츠 교수는 불평등 개선을 촉구하는 연설을 정열적으로 했다. 그는 “세금은 공평한 사회를 위해 쓸 수 있는 중요한 수단이다”고 주장했다. [Christian Flemming/Lindau Nobel Laureate Meetings]

-새삼 불평등이 화두다.

“내가 선견지명이 있었지(웃음). 2002년 발간한 책 『세계화와 그 불만(Globalization and Its Discontents)』이 세계적 베스트셀러가 됐고, 2012년 『불평등의 대가(The Price of Inequality)』도 큰 반향을 불러왔다. 그만큼 불평등이 세계 각국 많은 사람의 중요한 관심사라는 걸 보여 준다. 브라질의 사례를 들고 싶다. 라틴아메리카는 전통적으로 소득 격차가 극심한 곳이다. 그런데 브라질은 불평등이 국가 발전에 가장 심각한 걸림돌이라는 전 국민적인 공감대가 형성됐다. 보수적인 엔리케 카르도주 대통령조차 보건·교육 분야에 투자했고, 진보의 아이콘인 룰라 대통령은 진보·보수를 넘나들며 혁신적인 정책을 폈다. 그랬더니 지니 계수가 10%포인트 내려왔다. 브라질은 보수주의자들이 주장하듯 불평등이 시장경제에서 어쩔 수 없는 것이 아니라 정책과 정치 때문이란 걸 보여 준다.”

노벨 경제학상 수상자 릴레이 인터뷰 ① 원조 불평등 전문가 조지프 스티글리츠

-불평등이 화두인 것은 피케티 때문인 것 같다.

“피케티가 ‘제2차 세계대전 직후가 불평등이 줄어든 자본주의의 전성기’라고 했다지? 내가 한참 자랄 때였는데 미리 알았으면 좀 더 만끽할 걸 그랬다(웃음). 피케티가 세계 여러 나라의 200여 년에 걸친 데이터를 모은 것은 높게 평가한다. 대단한 공헌이다. 하지만 피케티는 계속 심화하는 불평등이 자본주의의 궁극적인 귀결이라고 주장한다. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 시장경제 프레임 안에서 더 공평한 사회를 충분히 만들 수 있다. 북유럽의 사례도 있다. 사실 이런 얘기는 내가 이미 1969년에 박사 학위 논문에서 했고, 내 책 『불평등의 대가』에도 나온다. 피케티는 책 제목을 『21세기 자본론』이 아니라 『21세기 정치론』으로 해야 한다. 문제는 경제가 아니라 정치다.”

-최고 80% 누진세율과 글로벌 부유세를 도입하자는 피케티의 주장에 대해선 어떻게 생각하나.

“피케티는 자신의 논리를 잘 정리했다. 글로벌 부유세는 한 나라에서 부자에게 세금을 매기면 다른 나라로 옮겨가는 걸 막자는 취지다. 옳은 취지 아닌가. 하지만 실현하기가 굉장히 어렵고 단기적으로 불가능할 것이라고 본다. 정치인들을 먹여 살리는 부자들이 가만히 있겠는가. 사실 미국과 유럽의 정부들이 징세하려고 마음만 먹으면 할 수도 있다. 이를테면 미국은 이미 외국에 나가서 사는 자국민에게 세금을 매긴다. 이런 측면에서 미국 최대 기업 중 하나인 애플이 직원이 몇 명밖에 없는 아일랜드에 법인을 차려놓고 세금을 안 내려고 하는 건 용납이 안 된다. 이건 기업 윤리의 문제도 아니고 아주 기본적인 시민 의식의 결여다.”

-불평등과 함께 이번 린다우 회의의 주제는 경제학이 쓸모 있는가 하는 점이다.

“미시경제학은 게임이론의 진화를 비롯한 여러 가지 발전이 있었지만 스탠더드 거시경제 모델은 2008년 위기와 경기 침체를 예상하지 못했다. 예상을 못 했을 뿐만 아니라 완전히 반대되는 얘기를 하기도 했다. 지금 제일 심각한 문제는 대다수 국가의 중앙은행들이 은행의 역할을 빼놓은 모델을 돌리고 있다는 것이다. 그냥 통화(通貨)량만 체크하고 있다. 경제에 은행이 없으면 중앙은행은 있겠나. 중앙은행이 역할도 없는 모델로 경기를 예측하고 있으니 한심한 노릇이다. 두 번째 문제는 기존 경제학이 시장경제에서 불평등이 생기는 걸 당연하다고 보는 점이다. 이 문제는 다행히 상당 부분 해소된 걸로 보인다. 예를 들어 국제통화기금(IMF)은 97년 홍콩 회의에서 개발도상국들에 자본시장을 개방하라고 압박했지만 2011년에 이르러서는 반대로 열지 말라고 권고했다. IMF도 소득 불평등을 비롯한 자본시장 개방의 폐해를 알게 된 것이다. 경제학의 위기는 다양성 부족 때문이다. 벤 버냉키 전 연방준비제도(Fed) 의장은 아주 훌륭한 경제학자다. 하지만 경제 위기와 부시 행정부의 수많은 정책오류의 와중에도 “경제학 이론에는 아무 문제가 없다”고 말하는 걸 보고 기절할 뻔했다. 통계만 돌리고 주류만 따져선 경제학은 일상생활과 동떨어지고 계속 틀릴 수밖에 없다. 세계은행이 올가을에 행동경제학·사회학·심리학까지 지평을 넓힌 새로운 경제학에 대한 보고서를 내놓을 예정이다.”

-세계 경제는 언제쯤 좋아지겠나.

“여기가 독일이니 유럽 얘기부터 하자. 결론부터 말하면 유럽은 일본의 ‘잃어버린 20년’ 같은 경기 침체에 빠질 가능성이 크다고 본다. 사실 잃어버린 20년이라곤 하지만 2000년 이후 일본의 지표들은 경제협력개발기구(OECD) 최고 수준이다. 유럽이 침체에 빠지면 일본보다 더 심각할 거란 얘기다. 유럽중앙은행(ECB)은 긴축정책의 부작용을 과소평가했다. 재정에 미치는 영향을 신경 써야 한다고 강조했지만 아무 영향도 없었다. 성장률은 과대평가했다. ECB의 모델이 근본적으로 잘못된 것이다. 긴축정책은 쓰레기통에 버려야 한다. 유럽엔 훌륭한 사람들이 많은데 계속 예측이 빗나가고 대다수 회원국에서 문제가 생기면 유로존이란 게 얼마나 잘못 설계됐고 정책은 또 얼마나 잘못 집행되고 있는지 깨달아야 한다. 게다가 우크라이나 사태 같은 지정학적 위험도 있다. 유럽의 경제 전망에 대해 나는 아주 비관적이다. 물론 경제가 나빠지면 사회보장제도가 엉망인 미국 국민의 피해가 제일 클 것이다.”

-당신은 세계화 전문가이기도 하다.

“기존 경제학 이론은 무역 장벽을 걷어내는 게 좋다고 가르친다. 현재 세계의 관세 장벽은 많이 내려왔다. 요즘 논점은 비관세 장벽(non-tariff barriers)이다. 흔히 각종 규제를 가리킨다. 미국·유럽·아시아 할 것 없이 규제완화를 외치고 있는데 많은 규제가 소비자를 기업의 횡포로부터 지키는 것이다. 완화해선 안 된다. 20세기 초 서양이 중국에 아편을 강요한 것처럼 지금은 미국의 담배회사들이 세계인의 건강을 해치고 있다. 우루과이가 얼마 전 담배 광고 등을 규제하니까 필립모리스가 우루과이 정부를 WHO에 제소했다. 이해가 안 된다. 우루과이 국민을 죽일 권리를 달라고 제소를 하는 건가. 나는 세계 각국 정부에 절대 미국과의 투자 협정에 서명하지 말라고 조언한다. 한국도 많은 자유무역협정을 체결했는데 실질적으로 무슨 도움이 됐나. 그냥 정치인들이 엄청난 일이 벌어진 것처럼 쇼를 한 거다. 쇼가 끝난 뒤 정치인 말고 큰 이득 봤다는 사람을 본 적 있나.”



▶스티글리츠 교수 약력

-1943년 미국 인디애나주 게리 출생. 유대인.

-앰허스트대 졸업, MIT 경제학 박사

-컬럼비아대 교수

-클린턴 행정부 백악관 경제자문회의(CEA) 의장

-세계은행 수석 이코노미스트

-2001년 노벨 경제학상 수상

린다우(독일)=박성우 기자 blast@joongang.co.kr