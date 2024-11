3급인데 특수부대에?…징병검사 따로 부대배치 따로

[앵커]

군 입대자들은 질병과 장애 정도에 따라 신체검사의 등급이 나뉘죠. 그런데 부대배치 때는 등급이 거의 고려가 안 됩니다. 심하게 말하면 마구잡이로 배치되는 셈인데요. 관심사병 관리가 근본적으로 허술할 수밖에 없습니다. '군 의문사와 자살문제' 연속보도, 오늘(21일)은 징병검사와 부대배치가 따로따로인 실태를 짚어봅니다.

강신후 기자가 보도합니다.

2011년 1월, 현역 입대한 손형주 이병.

그런데 신체 등급은 3급.

시력장애와 과체중에 손이 떨리는 증세도 있었습니다.

사격에서 번번이 낙오해 극심한 좌절감에 시달리던 손 이병은 결국 총구를 자신에게 겨눴습니다.

유족들은 무리한 부대배치와 보직 부여가 참극을 불렀다며, 눈물을 흘립니다.

[이윤자/손 이병 어머니 : (눈도, 몸도 안 좋아서) 돌려보낼 줄 알았어요. 그랬는데 돌려보내지는 않고. 애를 갖다가 몸무게를 70kg으로 줄인다고. 강제로 그 살을 빼려고 애를 잡아버린 거죠.]

그나마 특수부대는 2급 이상만 가게 돼 있지만, 이마저도 제대로 지켜지지 않고 있습니다.

3급인데도 특수부대에 배치된 또 다른 손모 이병은 훈련을 제대로 소화하지 못하다 극단적인 선택을 했습니다.

군의문사진상규명위원회는 부적절한 부대배치를 주요 원인으로 꼽았습니다.

실제 3급 병사의 자살률이 1급보다 배 가까이 높다는 분석도 있습니다.

신체조건을 고려한 부대와 보직배치가 절실한 이유입니다.

국방부는 인력운용을 하다 보면 불가피하게 신체등급과 맞지 않게 배치되는 경우가 발생하고 있다고 해명했습니다.

