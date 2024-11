홍익대 대학원 지식재산학과, 국제IP심포지엄 개최

홍익대 대학원 지식재산학과는 일본 동경이과대(TUS)와 공동으로 “2014 지식재산의 현황과 과제”를 주제로 8월 23일(토) 10시 홍익대 홍문관(10층)에서 국제IP심포지엄을 개최한다.

동경이과대 측에서는 후지노 교수(Patent Case Review - Apple v. Samsung in Japan), 스즈키 교수(Design of Cigarette Package) 등이, 홍익대 측에서는 임호 교수(Functionality Test on the Trade Dress of Drug Pill’s Color & Shape), 빌 드레셀하우스 교수(Three Big Changes Potentially Affecting IP) 등이 각각 발표와 토론을 할 예정이다.

이번 국제IP심포지엄은 홍익대와 동경이과대의 다년간 축적된 지식재산학 교육 경험과 연구 성과를 공유할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

■ 2010년 특허청 지원으로 출범 후 IP 전문인력 120명 배출

홍익대 대학원 지식재산학과는 2010년 카이스트와 더불어 특허청(지식재산 전문학위과정 운영지원사업)의 지원을 받아 출범하였다. 올해로 5년째를 맞이하였으며, 2012년 첫 졸업생을 배출한 이래로 현재까지 120여명의 지식재산 인력을 배출하였다.

“공학·디자인·경영·법학의 융합적 지식과 실무능력을 갖춘 국제적 지식재산전문가의 양성”을 목표로 하고 있으며, 우수한 교수진의 확보, 다양한 실무형 커리큘럼의 개발·운영, 체계적인 지식재산 교육 시스템의 구축 등을 통해 글로벌 지식재산 인재를 키워내기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

주목할 만한 것은 글로벌 역량을 갖춘 고급 인재를 양성하기 위해 다양한 국제화 과정을 운영하고 있다는 점이다. 우선 미국 인디애나대 로스쿨 등과 복수학위 취득을 위한 학점 교류제도를 운영하고 있다. 그리고 미국 코넬대, 독일 MIPLC(뮌헨지식재산법센터), 일본 동경이과대, 중국 인민대(IP아카데미), 미국 IP전문 로펌 등과는 해외연구연수, 해외인턴십 등의 학술교류 프로그램을 운영하고 있다. 또한 공개 강좌 형식으로 ‘국제IP실무특강’을 개최하고 있다.

이외에도 맞춤형 교육을 위해 선수학습 과정인 프리스쿨과 집중학습 과정인 서머스쿨을 운영하고 있다. 그리고 현장 중심형 교육과 산학협력을 위해 한국특허정보원 등의 지식재산 관련 기관(법무법인, 기업, 연구소 등)에 대한 견학·실습 과정을 개설하는 것은 물론 산학연공동세미나를 수시로 개최하고 있다. 또한 지속적으로 국내외 실무 전문가들을 초빙하여 국제컨퍼런스와 특강을 실시하고 있다. 여름방학에는 미국 특허청(USPTO), 저작권청, 연방순회항소법원(CAFC) 등을 방문하고, 겨울방학에는 유럽지역의 세계지식재산권기구(WIPO), 유럽 특허청(EPO), 독일 특허청 등을 견학하는 프로그램도 운영하고 있다.

홍익대는 이제 명실상부한 지식재산학 전문 교육기관으로서 자리매김하고 있다. 뿐만 아니라 창조경제 시대에 걸맞은 지식재산 인재양성이라는 국가적 과제를 달성하는 데 있어서도 중추적 역할을 담당하고 있으며, 지식재산의 창출·보호·활용에 대한 인식 제고와 저변 확산에도 기여하는 바가 크다고 하겠다.

