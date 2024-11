야당, 대응책 마련 고심…여당 "유족 결정 안타깝다"

[앵커]

유가족 설득에 총력전을 펼쳤던 새정치민주연합은 당혹감 속에 대응책 마련에 고심하고 있습니다. 국회에 나가 있는 취재기자 연결합니다.

이승필 기자! (네. 국회입니다.) 새정치연합은 당장 후폭풍이 적지 않겠네요.

[기자]

네. 그렇습니다.

새정치민주연합은 그야말로 패닉 상태입니다.

여야 재합의안을 또 다시 뒤집기도, 그렇다고 유가족들의 반대를 무릅쓰고 추인하기도 어려운 진퇴양난에 빠졌습니다.

당 지도부는 오늘(21일) 오전 비공개 당직자 회의를 열어 앞으로 대응방안을 논의할 계획입니다.

일단 국회 본회의 개최가 유력한 오는 25일 전까지는 결단을 내려야 하는 상황입니다.

새정치연합 박영선 원내대표는 우선 당내 여론을 수렴하면서 세월호 유가족들을 계속해서 설득하기로 했습니다.

당 지도부는 결국엔 재협상안 추인을 밀어붙이는 수밖에 없지 않느냐는 분위기가 우세합니다.

하지만 유가족들의 입장을 존중해 재재협상을 해야 한다는 목소리도 나왔습니다.

박지원 의원은 트위터에 "가족 총회에서 합의안이 부결됐다면 인준을 부결하고 새롭게 출발해야 한다"는 글을 올렸습니다.

일각에선 시민사회나 원로계의 의견을 들어봐야 한다는 의견도 나오고 있어 격론이 예상됩니다.

[앵커]

새누리당은 어떤 입장을 내놨습니까.

[기자]

새누리당은 유가족 총회에서 여야 재합의안을 반대하기로 결정한 데 대해 안타깝다고 입장을 밝혔습니다.

특히 유가족들의 요구대로 진상조사위에 수사권과 기소권을 부여하는 것은 불가능하다고 재확인했습니다.

피해자가 직접 수사를 하는 건 진상규명을 위해서나 현행 사법체계를 감안할 때 바람직하지 않다는 겁니다.

새누리당은 그러면서 새정치연합이 여야 합의를 이행해야 한다고 다시 한 번 촉구했습니다.

아울러 이제 파국을 막는 길은 민생법안의 우선 처리밖에 없다며 세월호 특별법과 경제살리기 법안의 분리 처리를 주장했습니다.

