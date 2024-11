[앵커]

김수창 전 제주지검장 사건에 대해 경찰이 확보한 CCTV는 지금까지 총 13대라고 밝혔는데요. 그중 피의자로 보이는 사람이 찍힌 CCTV는 총 7대라고 합니다. 이중에는 김 전 지검장으로 보이는 사람이 체포시각 2시간여 전 제주관사 인근 상가를 배회하는 모습이 찍힌 영상도 포함됐는데요, 자세한 이야기 김경진 변호사와 나눠보겠습니다.

Q. 지검장 스캔들…CCTV 7대 '증거 포착'

Q. 국과수 영상 정밀감식…김수창 확인 땐?

Q. 사건 당일 김 전 지검장 '수상한 동선'

Q. 김수창 사표 수리…'꼬리자르기' 논란

[김경진/변호사 : 이미 면직처리…공무원 신분 아니라 추가 징계 불가]

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.