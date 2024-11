선병원, 암환자 위한 음악회 개최

선병원 재단(이사장 선두훈)이 19일 유성선병원 국제검진센터 1층 로비에서 암환자와 가족을 위한 ‘대전실내악축제 시티콘서트’를 개최한다.

이번 공연은 대전 대표 앙상블 챔버플레이어스(Chamber Players) 21이 주최하고 중견 바이올리니스트 선형훈이 협연으로 진행된다.

이번 공연은 ‘CITY CONCERT in 선병원 국제검진센터’를 콘셉트로 병원 입원 환자와 보호자 그리고 지역 주민들을 대상으로 무료로 진행된다.

이번 공연은 영화 냉정과 열정사이 OST 'The whole nine yards', 뮤지컬 오페라의 유령 中 ‘Think of Me', 바흐 ‘Concerto for Two Violins BWV.1043'과 바이올리니스트 선형훈 & 챔버플레이어스 21이 협연하는 슈베르트 'Piano Trio No.1 D.898' 등 대중에게 친숙한 곡이 선보인다.

유성선병원 박원규 원장은 “병원에서 많은 시간을 보내는 환자와 직원들에게 문화적 경험을 제공함으로써 환자 치료에 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 선병원 암센터는 정기적으로 환자들을 위한 음악회를 개최하며, 매월 미술치료와 영화상영 등 ‘암환자 힐링을 위한 통합보완요법 프로그램’을 운영하고 있다.

[인기기사]

·

메디포스트 미숙아 폐 재생 줄기세포藥 미국 임상

[2014/08/18]

·

엔브렐 시밀러 실패했던 LG생명과학 휴미라는 성공?

[2014/08/18]

·

한국뉴욕주립대학교 김춘호 총장

[2014/08/18]

·

식약처, 신약 심사·허가 결과 공개

[2014/08/18]

·

성급히 결정한 피부시술, 자칫하다간...

[2014/08/18]

한석영 기자 syhan@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.