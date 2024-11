[김대수의 수학 어드벤처] 한두 개, 너댓 개 … 애매한 정보의 ‘정답’ 찾는 퍼지 수학

우리는 일상 생활에서 애매한 경우를 흔히 만나게 된다. 세상에 존재하는 현상이나 사실들은 명백하지 않은 경우가 대부분이기 때문에 인간사에 있어서 갈등의 요인이 되는지도 모른다.

수학은 일반적인 현상들을 상징적인 기호를 통하여 그 관계를 규명하는 학문으로 여겨지고 있다. 그러므로 수학에서는 애매함이 철저히 배제되고 명백한 논리에 의한 정확한 계산과 추론이 필수적이다. 그런데 만약 어떤 수학 문제에서 애매한 것을 내포하고 있다면 어떻게 될지 상상해보자.

우리 조상들은 어떤 사물의 수량을 표현할 때 “오이 서너 개를 따오너라” 또는 “애호박 두세 개를 따오너라” 등의 애매한 표현을 많이 사용하여 왔다. 이것을 바꾸어 생각하면 오이를 세 개 따와도 좋고 네 개를 따가지고 와도 무방하다는 것이다. 그렇다면 오이와 애호박을 합쳐 몇 개 정도를 따와야 될까? 이 경우 최소 5개에서 최대 7개를 따오는 것도 한 가지 방법이 될 것이다.

이와 같이 애매한 지식을 합리적인 수치로 변환시킬 수 있는 방법을 ‘퍼지(Fuzzy)에 의한 방법’이라 한다. 퍼지라는 말은 애매한, 흐릿한, 명확하지 않은 등의 뜻을 가지고 있다. 예를 들어 ‘아마도’라는 말은 영어로 ‘probably, possibly, maybe, not so sure’ 등인데 그 강도에 따라 수학적 값으로 표현할 수 있다.

애매한 정보를 수학과 연관시킨 퍼지 수학에 관한 체계적인 이론은 1965년 미국 캘리포니아 대학교 수학과의 자데(Zadeh) 교수에 의해 처음으로 시작되었다. 그는 애매한 정도를 0과 1 사이의 멤버십(membership) 값에 대응시켰으며, 집합에서의 퍼지 연산을 연구해 합집합·교집합·여집합 등에서 퍼지 개념을 적용했다.

그 후 많은 수학자와 컴퓨터과학자들이 애매한 정보를 처리하는 시스템을 연구해왔다. 그 결과 퍼지 이론이 소프트컴퓨팅에 적용되어 퍼지 세탁기· 퍼지 에어컨· 영상 처리· 로켓 제어 등에 폭넓게 응용되고 있다.

구체적인 예로, 대형 건물 안에 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우에 퍼지 제어를 이용할 경우 약 5%의 전력 감소와 10% 정도의 대기 시간을 줄였다는 보고도 있다. 또한 미국 항공우주국(NASA)에서도 우주왕복선과 우주정류장과의 도킹 시스템 등에 퍼지 수학을 이용한 추론을 적극적으로 활용하고 있다.

[문제 1]에서는 여러 가지 가능성을 조합하여 생각해 본다. 특히 닭의 마리 수를 1, 2, 3, 4, 5와 같이 고정시켜 놓고 오리의 수를 구하는 것이 좋다.

[문제 2]에서는 제시된 예의 문자를 기준으로 각 보기의 문자와 하나씩 대조해 나가면 된다. 이때 정확하면서도 빠른 비교가 관건이 된다.

[문제 3]에서 하늘색 칸은 대각선의 오른쪽 방향으로 한 칸씩 내려오고, 나사못은 왼쪽 대각선 방향으로 내려오면서 왼쪽으로 90도 방향으로 회전하는 것을 알 수 있다.

오래 전부터 명명백백한 사실들만 다루어오던 수학도 애매함을 다루는 수학으로 점차 그 영역을 넓히고 있다. 과학 발전의 초석이 되는 수학의 영역은 과연 어디까지 넓혀질 것인가?

김대수 교수 한신대 컴퓨터공학부