중국을 통과해 라오스로 이동하던 탈북자 11명이 중국 군인들에게 체포됐습니다.

이들은 모두 여성인데요, 2~30대가 대부분이고 4살 정도 된 어린아이도 포함된 것으로 전해졌습니다.

이들은 중국 칭다오를 거쳐 윈난성 쿤밍에 도착한 후 11일 오전, 라오스 국경으로 향했는데요, 최종 목적지는 한국이었습니다.

일부 탈북자는 한국에 있는 가족에게 '우리 잡혔어요'라는 문자를 보낸 뒤 소식이 끊겼는데요, 모두 무사했으면 하는 바람입니다.

Copyright by JTBC, DramaHouse & JcontentHub Co., Ltd. All Rights Reserved.