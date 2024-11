부산의 한 시민이 45년 전 무임승차한 기차요금을 뒤늦게 되갚아 주위를 훈훈하게 했습니다.

코레일에 따르면 60대의 이 시민은 1969년, 사업 실패로 돈 한 푼도 없이 영등포역에서 부산역으로 향하는 비둘기호 열차에 무임승차했는데요.

당시 열차차장이 화장실에 몰래 숨어 있던 그를 적발했지만 딱한 사정을 듣고 '열심히 살라'며 자리를 떴습니다.

이에 이 시민은 '부산으로 오지 못했더라면 지금의 성공을 이룰 수 없었다'며 편지와 함께 50만 원이 든 봉투를 부산역에 전달했습니다.

