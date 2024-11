"30분이나 늦었네요" 케리에 면박 준 왕이

존 케리 미국 국무장관이 왕이(王毅) 중국 외교부장에게 공개석상에서 면박을 당했다. 약속에 30분 늦었다는 이유에서다.

양국 외교장관은 9일(현지시간) 미얀마에서 회담을 가졌다. AFP 통신과 중국 매체들에 따르면 회담장에 왕 부장 일행이 먼저 기다리고 있었고 뒤늦게 케리 측이 도착했다. 왕이는 통역을 통해 “늦으셨다”고 말했다. 케리는 “미안하다”고 얼버무리며 회담을 시작하려 했다. 자리에 앉은 후 왕이는 정색을 하고 또다시 “미안하지만 우리는 여기서 4시 반부터 30분 동안 당신을 기다렸다”고 말했다. 그러자 케리는 멋적게 웃으며 “정말 죄송하다(I am very, very sorry)”라고 정식으로 사과했다.

외신들은 센카쿠 열도와 남중국해 분쟁 등에서 미국과 의견 충돌을 빚고 있는 중국이 회담의 기선을 제압하기 위해 케리의 지각을 활용했다고 분석했다. 이 자리에서 왕이는 “미국이 아·태 지역에 대한 중국의 정당한 권익을 존중하기를 희망한다”고 강조했다. 분쟁 지역 문제에 간섭하지 말라는 의미다. 케리는 “남중국해 문제에서는 어느 한 쪽에 서지 않을 것”이라며 한발 물러섰다.

이충형 기자