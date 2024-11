물에 빠진 휴대전화, 밥솥이 해결사…휴가철 생활의 팁

[앵커]

요즘 스마트폰은 대부분 약정으로 싸게 사는데요. 한 번 물 속에 빠지면, 그래서 못 쓰게 되면 얼마나 비싼 물건인지 새삼 알게 됩니다. 휴가철에 물놀이하다 물 먹은 스마트폰, 어떻게 하면 좋을까요? 심수미 기자가 응급 처치법을 소개할 텐데요. 미리 말씀드리면 응급 처치법이고 우선 물과 멀리하는 것이 최선입니다.

심수미 기자입니다.

[기자]

한강 야외수영장입니다.

사람들의 손마다 휴대전화가 들려있습니다.

[공재연/대전 대덕구 와동 : 애들 사진도 찍어줘야 하고, 일행들하고 연락도 해야 되기 때문에 계속 보게 되더라고요.]

그래서 보통 물이 들어가지 않게 이렇게 방수팩을 많이 사용하지만, 장시간 사용하다보면 팩 안으로 물이 들어가는 경우가 많습니다.

이때 섣불리 전원을 켜지 않는 것이 중요합니다.

바닷물에 빠뜨렸다면 깨끗한 물에 1~2분간 헹궈 소금기를 빼고, 배터리와 유심칩, 본체를 모두 분리해 잘 말립니다.

수리점에 가는 것이 가장 좋지만, 그게 어렵다면 배터리를 뺀 전화기 본체를 전기밥솥 보온통에 5시간 정도 말리는 것도 좋은 방법입니다.

여름 한낮 자동차 실내 온도는 80도까지 올라가므로 차 안에 두어도 비슷한 효과를 냅니다.

야외에서 휴대전화를 오래 쓰려면 충전기에 초록색 불이 들어왔더라도 바로 빼지 않는 게 좋습니다.

약 60%정도만 충전돼도 불이 들어오기 때문입니다.

또 장기간 집을 비웠다가 디지털 도어록 배터리가 방전돼 작동하지 않는 경우에는, 열쇠 전문가를 부를 필요 없이 9볼트 사각 건전지를 사서 연결하면 됩니다.

