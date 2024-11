미국 뉴욕시 97번 부두에서 6일(현지시간) ‘바지를 벗고 속옷만 입고 춤추는 날(Drop Your Pants and Dance for Underwareness)’ 행사가 열렸다. 행사에 참가한 젊은 뉴욕커들이 속옷 차림으로 포즈를 취하고 있다. 이 행사는 요실금으로 고통 받고 있는 6500만 미국인들을 지원하기 위해 마련됐다. 행사 참가자들은 1달러를 기부하며 향후 3년 동안 300만 달러를 모금해 요실금 연구와 교육을 위한 조직에 기부할 예정이다. [AFPBBNews=뉴스1]