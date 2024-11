음침한 골목길 관광명소가 되다…특색있는 벽화 인기

[앵커]

벽화하면 흔히 고대유물만 생각하는데요. 지역 특색을 살려, 새롭게 그린 벽화들이 색다른 관광 명소가 되고 있습니다.

음침했던 공간들이 벽화 하나로 재탄생하고 있는 곳을, 대전총국 정진규 기자가 다녀왔습니다.

2.7km에 이르는 방조제 외벽을 따라 알록달록한 손도장이 찍혀 있습니다.

태안 기름 유출사고 자원봉사자들이 그린 이른바 '희망 벽화'는 관광객들에게 인기입니다.

[금희선/경기 부천시 상동 : 다른 벽화와 달리 이곳 벽화는 의미가 있는 것 같아서 찾아오게 됐습니다.]

충남 천안의 벽화는 일반적인 그림뿐만 아니라 이처럼 입체적인 벽화로 관광객들의 눈길을 사로잡고 있습니다.

벽화 앞에서 익살스런 모습으로 추억을 카메라에 담습니다.

좁고 음침했던 골목길이 관광 명소가 된 겁니다.

6·25 피난촌으로 형성된 충북 청주의 한 마을은 벽화 사업이 유명해지면서 드라마와 영화 촬영지로 각광을 받고 있습니다.

평일에도 수백 명의 발길이 이어집니다.

[윤여정/충북 청주시 수암골 동장 : 골목에 그림이 그려지고 드라마와 영화를 찍다 보니 (관광객이 많아 찾아) 동네가 많이 밝아지고 젊어졌습니다.]

지역마다 특색을 살린 벽화들이 새로운 관광 상품으로 떠오르고 있습니다.

