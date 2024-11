‘댄싱9’

‘댄싱9’ 블루아이가 파이널리그 1차전에서 승리를 거뒀다.

1일 방송된 Mnet ‘댄싱9’에서 블루아이는 파이널리그 1차전 사전미션에서 3점의 가산점을 얻은 데 이어 총 5라운드로 펼쳐진 대결에서도 4차례나 승리를 거뒀다.

박재범, 하휘동 마스터의 대결로도 관심을 모았던 스트리트 댄스 단체안무 무대도 블루아이가 더 높은 점수를 얻었다.

하휘동 마스터가 이끄는 레드윙즈팀은 디제이스테이크와 릴존의 ‘turn down for what’을 선곡했다. 레드윙즈팀은 이 음악에 맞춰 여자 멤버들의 섹시함과 남자 멤버들이 선보이는 고난이도의 테크닉이 합쳐진 무대를 선보였다.

박재범 마스터가 이끄는 블루아이팀은 파이스트무브먼트의 ‘bang it to the curb’ 의 노래에 맞춘 안무를 선보였다. 안남근은 무대를 선보이기에 앞서 “레드윙즈! 너희가 그렇게 춤을 잘 춰? 옥상으로 따라와” 라고 말하며 자신감을 드러내기도 했다.

온라인 중앙일보

‘댄싱9’ ‘댄싱9’