“Oh, captain! my captain! our fearful trip is done”(오, 선장! 나의 선장이여! 우리의 무서운 항해는 끝났습니다.) 시를 공부한 사람이라면 ‘오, 캡틴’만 듣고도 부저를 누를 것이다. “월트 휘트먼”. ‘풀잎’으로 유명한 19세기 미국시인. 하지만 퀴즈는 퀴즈다. 더 들어야 한다.

“링컨”. 이번엔 정답일까. 휘트먼이 캡틴이라고 부른 사람. 링컨 대통령이 맞다. 유추능력은 돋보였지만 역시 성급했다. 이번엔 영화를 좋아하는 사람 차례다. “죽은 시인의 사회”. 그 영화의 마지막 장면에서 학생들은 학교를 떠나는 키팅 선생님(로빈 윌리엄스)에게 ‘오 캡틴 나의 캡틴’이라 부르며 이별을 아쉬워한다. 그러나 정답의 과녁에선 빗나갔다.

인내심에 보답하는 사은품은 느리게 온다. 마지막 출전자가 느긋하게 또박또박 답한다. “박지성”. 박수가 터진다. 오늘의 정답이다. 팬들이 기꺼이 ‘캡틴’이라 불러주던 21세기 대한민국의 축구선수. 네덜란드 팬들은 ‘위숭빠레’라 불렀다지.

나만큼 퀴즈 좋아하는 PD도 드물 것이다. ‘장학퀴즈’ ‘퀴즈아카데미’ 합해서 7년을 연출했다. 자부심이 있었다. 퀴즈는 세상을 읽게 해주는 거울이다. 나침반 역할도 한다. 퀴즈의 생명은 시의성. 지금 우리 앞의 세상을 ‘생각’하도록 만들 때 비로소 살아있는 퀴즈다.

캡틴은 떠났다. 금요일에 운동장을 떠났고 일요일에 신혼여행을 떠났다. 참 복도 많다. 폭우 속에서도 5만여 팬들이 환호했다. 후반 18분 동점골을 넣은 후엔 히딩크 감독에게 달려가 진하게 안겼다. 기대했던 장면이다. ‘빗물인지 눈물인지’ 모를 촉촉한 액체. 흰 수건으로 머리를 가린 모습은 신부의 웨딩드레스를 연상케 했다.

박지성은 경기가 열리기 전 오찬자리에서 한국 축구를 살리기 위한 키워드로 ‘기다림’을 꼽았다. 실력자에게 맡긴 후 기다려주라는 것이다. 한 번만 더 월드컵에서 뛰어달라며 자존심 내려놓고 간청했던 그 선배(홍명보)에게 전하는 미안함과 위로의 메시지로 들렸다.

캡틴은 박지성 말고 또 있었다. 히딩크. 그는 부자유친(부드럽고 자상하고 유연하고 친절한) 리더십의 아이콘이다. 선수를 뽑을 때 보여준 안목과 자신감, 탕평책이 풍채만큼 넓어 보였다. 박지성이 아이를 낳은 후 그 아이가 박지성 나이가 되면 박지성은 지금의 히딩크 나이쯤 될 것이다. 문장은 길어도 인생은 짧다. 풍랑조차 즐기며 캡틴의 배가 순항하길 바란다.

주철환(아주대 교수 문화콘텐츠학)

