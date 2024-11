QS 아시아 평가 국내 2위…세계가 주목하는 대학

서울과기대는 유수 외국대학들과의 다양한 학술교류로 학생들에게 글로벌 역량을 심어주고 있다. 올해 7월 열린 서울과기대 국제계절학교(STISS) 수료식에서 외국인 학생들이 남궁 근(가운데 양복 차림) 서울과기대 총장과 기념사진을 촬영했다. ▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

서울과학기술대학교(이하 서울과기대)는 구한말 1910년에 고종 황제가 공업교육의 산실로 설립한 ‘공립 어의동실업보습학교’가 효시다.

104년의 역사 속에서 11만 명의 인력을 양성해 대한민국 산업화를 견인했다. 2010년 서울과학기술대학교로 교명을 변경하고 2012년 산업대학에서 일반대학으로 체제를 개편했다. 이에 따라 입학성적과 대외 평판도 등에서 상승세를 이어가며 대학가에 돌풍을 일으키고 있다.

올해 처음으로 평가를 받은 QS 아시아 대학평가 ‘특성화대학분야(인문·사회과학, 자연과학, 공학, 생명과학 5개 학문 분야 중 3개 이하를 운영하는 대학 군)’에서 국내 2위, 아시아 42위의 기록으로 좋은 성적으로 나타냈다.

2013년 중앙일보 대학평가에서 전년 대비 9계단 상승해 종합 23위이라는 놀라운 성장곡선을 나타냈다. 이는 전례를 찾아보기 힘든 가파른 성장세다. 이 대학 남궁 근 총장은 “2020년까지 국내 10위, 아시아 50위, 세계 300위권 대학진입을 목표로 하는 대학의 중장기 계획인 ‘SEOULTECH DREAM 2020’의 실현이 머지 않아 보인다”고 밝혔다.

5년간 1000억 들여 인프라 확충

서울과기대는 최근 교육부의 2단계(2014~2016)산학협력 선도대학 육성사업, 고교교육정상화 기여대학 지원사업, 대학특성화 CK사업(University for Creative Korea)에 잇따라 우수한 실적으로 선정됐다.

이처럼 2014학년도 교육부 대형사업에 잇따라 선정된 것은 대학 교육의 질적 향상으로 이어져 재학생의 역량 강화와 대외 평판도 제고를 이끌고, 이는 다시 신입생 입학성적 상승으로 연결되는 선순환으로 이어질 것으로 보인다.

서울과기대는 2013년 한 해 동안 정부의 4대 고등교육 지원사업(산학협력선도대학 육성사업, 입학사정관역량강화지원사업, BK21플러스사업, 대학교육역량강화사업)을 모두 석권하며 연간 약 100억원의 정부 재정 지원금을 배정받았었다.

서울과기대 공릉동 캠퍼스는 약 51만㎡ 규모로 서울소재 대학 중 다섯 손가락에 꼽히는 큰 면적을 자랑한다. 여기에 문화재로 등록되어 있을 만큼 역사가 공존하는 아름다운 공원형 캠퍼스를 지향하고 있다.

불암산 기슭 평지의 그린 캠퍼스는 2014년부터 5년간 교육 인프라 자금 1000억원 규모를 투입해 교육시설을 신·증축할 예정이다. 2014년 국제 규격의 400m, 8레인의 종합운동장 조성을 시작으로 2015년에는 기숙형 고시원이 지을 예정이다. 이후 2016년에는 900명 규모의 제4생활관과 지상 12층 규모의 산학협력연구동 신축건물이 완공될 예정이다. 또한 2019년까지 MIT미디어랩에 견줄만한 대규모 창조융합연구동을 신축할 예정이다. 이 건물에는 융복합 학문을 지원하기 위한 창조융합지원센터 및 창의제작센터가 설치된다.

특히 모든 인프라 투자는 학생들이 실제 체감할 수 있는 교육여건 개선을 위해 착실히 추진될 예정이다. 재학생 기숙사 수용률은 기존 13.5%에서 22.9%(수용인원 2580명)로 확대되며, 산·학·연 연계 및 융복합 학문 지원을 위한 시설도 대폭 늘게 된다.

561개 기관과 산학협정 체결

서울과기대 학생들이 학술교류 외국 대학에서 공부하고 있다.(위) 자동차동아리 학생들이 자동차를 만들고 있다.

서울과기대는 전국 최상위 수준의 장학제도를 운영 중이다. 교내 17개, 교외 36개의 장학금을 만들어 재학생의 53%에게 장학금 혜택을 제공하고 있다. 이 같은 장학제도는 학생들이 오로지 학업에만 전념할 수 있도록 장려하는 것이다. 김진욱 기획처장은 "이러한 교육여건 조성의 결과로 졸업생 3000명 이상의 4년제 대형대학 중에서 5년 연속 취업률 최상위(1~3위)를 기록하며 인재가치의 우수성을 인정받고 있다”고 말했다.

교수들의 연구 실적도 탁월하다. 2013년 한국연구재단 발표에 따르면 서울과기대는 교수 1인당 논문실적이 전국 6위로 집계됐다. 2014 QS 아시아 대학평가에서도 연구영역에서 강세를 이어나갔다. 특히 연구영역 평가에서 전 세계 학자들을 대상으로 실시한 연구자 동료평가 설문조사 결과 학계평가 국내 25위, 교수 1인당 논문 수 6위를 차지했다. 또 2013년 중앙일보 대학평가에서도 교수연구부문 종합 15위, 인문·사회·체육 교수 당 국내논문 게재 11위, 계열평균 교수당 국제논문 피 인용 14위를 기록했다.

산업대학 체제에서부터 이어온 산학협력의 강점을 이어받아 현재 561개 기관과 산학협정을 체결하고 1290여 개 국내 및 외국계 기업 회원사를 보유하고 있다. 김동환 산학협력단장은 “서울과기대는 학교에서 개발한 기술과 지적재산권을 산업체로 넘겨 학문을 현실에 접목하고, 이 과정에서 얻은 결과를 다시 연구에 활용하는 기술이전이 탁월하다”고 설명했다. 이러한 결실로 지난 2013년 10월에는 산학협동재단이 2013 글로벌산학협력포럼에서 발표한 산학협력 최우수대학에 당당히 선정됐다.

세계 명문대와 복수학위 운영

서울과기대 학생들은 복수학위제에 따라 외국대학 학위도 취득한다. 어학 강좌·연수, 교환학생 등 외국 대학들과 교류하는 프로그램도 다양해 국제 역량을 키울 수 있다.

서울과기대는 현재 29개국 94개교와 학술교류 협정을 맺고 있다. 예를 들어 영국 노섬브리아(Northumbria) 대학과 서울과기대의 복수학위 프로그램인 ▶Manufacturing Systems Design Engineering(MSDE) ▶Information Technology Management(ITM)을 전공할 수 있다.

몽클레어 주립대(Montclair State University), 뉴욕주립대 올버니 캠퍼스(State University of New York, Albany), SVA(School of Visual Arts) 등 미국 대학들과도 복수학위제를 운영하고 있다. 지난 6월엔 독일 울름공과대학, 스페인 마드리드공과 대학 등 유럽 명문 대학들과도 등록금 상호면제, 복수학위 등의 교류협력을 맺는 등 글로벌 역량을 높이고 있다.

글 = 이혜진 기자 hj8315@joongang.co.kr, 사진 = 서울과기대 제공