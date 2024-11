세계 최초 고주파 진료권고안 발행…패러다임전환 주도

대한영상의학회 산하 대한갑상선영상의학회(회장 나동규, 휴먼영상의학센터)가 세계 최초로 발행한 고주파 진료권고안이 눈길을 모으고 있다.

대한갑상선영상의학회는 지난 2012년 Korean Journal of Radiology에 ‘Radiofrequency Ablation of Benign Thyroid Nodules and Recurrent Thyroid Cancers: Consensus Statement and Recommendations’라는 주제의 갑상선 고주파치료에 대한 진료권고안을 발표했다.

그 동안 전 세계적으로 갑상선 결절의 비 침습적치료로 가장 많이 이용된 것은 레이저치료였다.

그러나 우리나라에서 이 권고안을 발표하면서 비 침습적치료의 주도권이 레이저에서 고주파로 넘어오는 중요한 계기가 됐다는 평가다.

나동규 회장은 "이 권고안을 우리나라 주도로 발간할 수 있었던 배경으로는 갑상선결절의 고주파절제가 우리나라에서 가장 먼저 시작하고 가장 많은 연구결과가 나온 덕분"이라고 말했다.

그러면서 “아직도 레이저와 고주파가 어떤 것이 더 우수한지에 대한 경쟁이 마침표를 찍지는 않았지만 레이저치료를 하던 많은 외국병원들이 고주파로 전환하는 계기가 됐다”고 설명했다.

권고안은 2009년 8월24일 초안을 제정, 대한갑상선영상의학회 홈페이지에 게시하던 권고안을 2011년 5월에 대한갑상선영상의학회 정책연구과제로 승인된 후 revision하여 2012년 2월 Korean Journal of Radiology에 게재됐다.

그러나 권고안이 발표된 이후로도 적응증이나 합병증 등에서 잘 알려지지 않은 부분들이 새로이 나타나고 있어서 앞으로 권고안의 보강이 요구되는 상황이다.

갑상선 고주파치료시 특별히 주의해야 할 부분에 대해 대한갑상선영상의학회 백정환(서울아산병원 영상의학과 교수) 총무이사는 “권고안의 맨 마지막에 기술되어 있듯이 초음파 경부 해부학에 대한 전문적 지식과 숙련된 초음파유도하인터벤션 영상의학 전문성을 가지고 있는 시술자에 의해 시행되어야 안전하고 효과적”이라고 강조했다.

이어 “이 권고안도 2015년 후를 겨냥해 개정된 권고안을 준비하고 있다”며 “향후에도 지속적으로 개정안을 내서 이 분야를 주도할 예정이고 적절한 시기가 오면 외국의 전문가들도 같이 참여하는 international guideline을 낼 예정”이라고 밝혔다.

[인기기사]

·

부산 산부인과 결핵 사건, 비난 이기지 못한 원장 '자살 소동'까지...

[2014/07/24]

·

국내 뷰티의료기업, 중국 진출 전략 모색

[2014/07/24]

·

하이파이브 하는 의사?

[2014/07/24]

·

'자가포식' 이용한 당뇨병 치료제 가능성 열려

[2014/07/24]

·

의료기산업협-중소병원협, 상호협력

[2014/07/24]

이민영 기자 tia@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.