[백가쟁명:김종우] 웨어러블 컴퓨팅(Wearable computing)에 대한 중국의 시각과 전망

IT 기기가 발전하면서 세계 각국은 차세대 첨단 융복합 IT제품의 개발과 출시를 둘러싸고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 중국도 예외가 아니어서 올해 2014년에 창업하기에 가장 적합한 6대 신성장산업으로 웨어러블 컴퓨팅기술, 수작업에 의한 중국 고량주 및 맥주제조, 인터넷 유선강의, 건강의료과학기술, 인터넷전자상거래, 3D 프린트 등이 꼽히기도 하였다.

Google Glass를 비롯하여 접히는 모니터와 키보드 등 이미 많은 애호가들이 접하고 있는 제품이 있는 가운데 중국에서는 어떠한 동향을 보이고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 웨어러블 컴퓨팅과 관련하여 일찍이 2009년 6월 20일 사천성 成都시에서 중국 컴퓨터학회와 중국 자동화학회 컴퓨터도면학 및 개인용컴퓨터 교류전문위원회가 주최하고, 중국 인공지능학회 인공심리 및 인공감정 전문위원회가 협찬하여 전자과기대학과 하얼빈공업대학이 공동주최한 제3차 전국 웨어러블 컴퓨팅 및 휴대용컴퓨터학술회의가 개최된 바 있다.

웨어러블 컴퓨팅이 등장하게 된 배경 중의 하나는 스마트휴대폰의 발전에 기인하는데 현재 웨어러블 컴퓨팅 시장은 주로 아래 몇 가지 응용모델이 주도하고 있다. 하나는 Quantified Self모델로 사람이 웨어러블 컴퓨터설비를 사용할 시각에 자신의 생활과 일상활동을 기록하고 적시에 문제를 발견하여 자아조정을 실현하는 것이다. 두 번째는 사회와 소통하는 고리를 제공한다는 점이다. Martian Watch 스마트시계는 인류가 손을 들 필요없이 전화통화를 할 수 있도록 하였다. 또 Pebble의 제품은 전화나 메시지를 불러 사용할 수 있도록 하였다.

Google Glass는 장착한 Heads-up Display를 통해 기능을 더 강화하였다. 현재 웨어러블 컴퓨팅기술은 건강 등 웰빙제품에 많이 응용되고 있는데 상술한 Quantified Self모델이 적절하게 사용되고 있다. 즉 인체의 심박수나 맥박, 수면습관 등을 기록하여 무의식적인 습관을 유효적절히 조정하는 데에 응용되고 있는 것이다. 2015년의 예상수익은 대략 32억불로 추산되고 있다. Nike가 이 모델을 팔찌로 상품화하여 성공한 바 있다.

이러한 웨어러블 컴퓨팅이 발전해가는 과정에서 생기는 문제는 기술적인 문제 외에도 프라이버시나 해킹 등 안전문제 또한 웨어러블 컴퓨팅의 발전을 가로막는 요인이 된다. 또 웨어러블 컴퓨터의 소형화추세 또한 기업이 전체 부품을 어떻게 효과적으로 배치해야 하는가에 대한 문제에 새로운 도전으로 다가오고 있다. 애플, 삼성 등은 연구개발목표를 스마트시계 혹은 지능형시계에 조준하고 있는데 애플의 iWatch가 그 예로 곡면유리로 설계되어 평평하거나 휘어지는 특징이 있다. 그러나 웨어러블 컴퓨팅에도 몇몇 문제가 존재하는데 우선 지나치게 높은 가격을 꼽을 수 있다. 삼성 갤럭시 기어의 중국판매가격은 지역에 따라 차이가 있으나 299달러로 중저가 안드로이드 스마트폰의 가격을 초과하고 있다. 그러나 분명히 알아야 할 점은 스마트폰에 투입된 실험과 R&D 비용은 현재까지는 웨어러블 기기에 투입된 비용과 노력을 일찌감치 초월하고 있다는 점이다.

두 번째는 가상 실험이다. 웨어러블 시계의 속성이 모니터 크기의 제한을 결정하기 때문이다. 1~2인치의 크기는 현재 스마트폰과 평면 컴퓨터에서 실시하는 가상실험을 상당부분 낮출 수 있다. 그러나 유감인 것은 모니터가 작은 것이 조작을 더 용이하게 해주지는 않는다는 점이다. 심지어는 초소형 스마트폰에도 미치지 못하며 웨어러블 시계의 경우 음성인식에 의한 리모콘 콘트롤이 형성되지 않고 있다. 이러한 모니터 제한 때문에 웨어러블 시계는 업무용이건 오락용이건 간에 스마트폰과 비교해서 정확한 시장의 확정 및 특수유형의 이용자군을 더 어렵게 만들고 있다.

세 번째는 응용, 즉 생태환경이다. 전술한 것처럼 모니터의 제한 때문에 애플 iOS이건 구글 안드로이드이건 절대다수가 웨어러블 시계에서 사용하기가 적절치 않다. 설령 사용할 수 있다고 하더라도 임상실험율에 있어서 스마트폰이나 평면 컴퓨터에 미치지 못하고 있어서 관련장비인 악세사리를 필수적으로 구매해야만 하는 불편함이 있다. 구글이나 삼성 갤럭시 Gear와 같은 보급력을 갖추려면 웨어러블 컴퓨팅 또한 새로운 생태환경의 구축이 필수적이다. 그러나 잊지 말아야 할 점은 스마트폰은 미래에도 대체불가라는 점이다. 즉 스마트폰의 시작과 끝은 모든 웨어러블제품 혹은 외장제품의 중심이 된다는 것이다. 이것은 소비자가 스마트폰을 통해 웨어러블 컴퓨팅 설비를 통제하기 때문이다. 이러한 웨어러블 컴퓨팅 설비 보급과 관련하여 중국에서는 최대장애요인으로 밧데리 사용시간이 대두되기도 한다. 이것은 광범위한 국토 탓에 상대적으로 높지 않은 사회간접자본이 원인이 된 것이다. 한국 전역의 초고속인터넷망 보급이 좋은 시사가 될 것이다.

실제로 구글 글래스에 대해 중국 Lenovo는 미래 개인컴퓨터 융복합단계의 초기제품으로 인식하고 있으며 마래 단말기 발전의 획기적인 전환점이 될 것으로 보고 있다. 즉 미래 이동통신단말기는 자동화와 휴대용화, 소비화 및 개성화의 네 가지 추세가 나타날 것으로 예상하고 있으며 제품디자인과 모델은 더 다양해질 것으로 보았다. 스위스시계브랜드 Swatch 그룹 CEO Nick Hayek 또한 iWatch가 애플 아이폰을 대체한다는 견해에 대해 회의적인 시각을 보였는데 가장 큰 문제로 모니터 크기문제를 거론한 것이다.

네번째는 설계의 어려움이다. 이것은 상술한 모니터제한 때문인데 이로 인해 제조업체가 설계시에 제약을 받아 결론적으로 이용자의 선택의 범위를 제한하는 결과를 면하기 어렵다. 또한 웨어러블 시계제조업체는 대부분 전적으로 시계만을 제조하는 업체가 아니기 때문에 외견상 디자인이 천편일률적이고 브랜드인지도가 대동소이하여 소비자 선택의 어려움을 가중시키고 있다. RAM과 ROM의 회로배치, 밧데리 충전시간의 연장 여부 등 디테일한 부분도 논의할 것이 산적해있다.

이와 관련하여 Lenovo의 고위담당자는 현재 구글 글래스와 iWatch로 대표되는 웨어러블 기기가 개인용 컴퓨터 융합의 새로운 트렌드가 되고 있음을 부인할 수 없으며 미래 이동통신단말기의 일대 발전방향과 추세를 대표할 것이라고 언급하였다. 그러나 양자는 모두 개인용 컴퓨터 융복합의 초기단계로서 미래의 개인용 컴퓨터는 여전히 거대한 도전과 발전공간이 있다고 강조하였다. Lenovo가 근래 출시한 데스크탑 Horizon은 두 가지 모델이 있다. ThinkPad Tablet 2 및 스마트폰 K 900 등 베스트셀러에서 알 수 있는 사실은 Lenovo가 중국 내 웨어러블 컴퓨터 보급을 주도한다는 점이다.

한글이나 영어와는 달리 중국 웨어러블 시계의 경우 타이핑에서는 일본과 유사한 상황일 것으로 예상되는데 글자입력방식에서 순번대로 단어를 선택하도록 만든 구조 때문이다. 중국 스마트폰의 키보드는 신속한 글자입력에 적합한 구조는 아니다. 과거 한국영화 쉬리에서 북한첩보원들이 PC방에서 채팅하는 장면이 일본에서 화제가 된 적이 있는데 한글타이핑 속도가 일본인들 생각보다 훨씬 빨라 놀랐다는 이야기가 회자된 적이 있다. 글자타이핑에 의한 느린 전송속도를 해결하기 위해서라면 음성인식기능만을 탑재하거나 해당기능을 대폭 강화하여 집중적으로 홍보를 함으로써 소비자들이 자발적으로 이용할 수 있는 환경을 마련해야 한다.

이 외에 아래의 방법이 사용되고 있는데 Two-key, Multi-press, Multi-press with timeout, Multi-press with next button방식, Lenovo방식이 그것이다. Multi-press는 2를 누르는 경우 한번 누르면 A가 입력되고 두 번 누르면 B, 세 번 누르면 C가 입력되는 방식이다. 만약 연속으로 입력한 자모가 동일한 보드에 있다면 이 방법은 문제가 발생하게 된다. 즉 222를 누르는 경우 ABC 입력을 생각할 수도 있고 C도 입력할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 Multi-press with timeout, Multi-press with next button방식이다. AB 글자를 입력하기 위해 Multi-press with timeout방식은 고정된 시간간격을 채택하여 이용자가 어떤 글자를 입력할지 결졍하도록 하였다.

일단 소비자가 2를 입력하면 1초 내지 1.5초의 시간간격이 발생하고 이 시간간격이 종료되기 전에 자모 A-B-C가 순환되며 1.5초가 경과하여 2를 처음 누르면 A가 입력되는 방식이다. 즉 2를 한번 누르면 A, 두 번 누르면 B, 세 번 누르면 C가 입력된다. Multi-press with next button방식은 next버튼을 사용하여 Multi-press with timeout의 시간간격을 대체하도록 한 것이다. 즉 순서대로 2, next 버튼, 22, next 버튼, 222를 차례대로 입력하여 ABC글자를 입력하도록 한 것이다. 그러나 효율성 면에서 이용자가 만족하는지는 중국 내에서 의문의 여지가 있다.

그렇다면 Lenovo방식은 어떤 것인지 살펴볼 필요가 있는데 중국어 병음으로 키보드가 입력할 부호를 추측하는 것이다. 즉 순서대로 2-2-5-3을 입력하면 able, cake, bold, calf가 출현할 수 있다. Lenovo방식은 단어사전을 통해 웨어러블 기기가 스스로 연상하도록 지원하며 이용자가 단어사전에 새로운 단어를 등록할수도 있도록 하였다. LetterWise는 위아래문장을 통해 다음에 입력할 단어를 연상하여 제시하도록 하였으며 WordWise는 키보드 조합으로 단어를 입력하도록 하였다.

웨어러블 컴퓨터의 가장 큰 문제는 가장 효율적이고도 적절한 입력장치가 아직까지는 보이지 않는다는 점이다. 신체에 부착할 웨어러블 기기의 다양성을 감안하면 어느 하나의 입력장치로 전체를 특정화할 수 없는 것도 당연하다. 상술한 음성인식기술과 키보드를 USB 케이블로 연결하여 사용하는 장치가 유력하며, 중국의 경우 음성인식과 관련하여 Dragon Naturally Speaking TM Deluxe는 3만자에서 5만자에 해당하는 한자식별이 가능하다. 최신카메라에 응용되고 있는 무선 송수신기능 또한 필수적이다. MS keyboard, Chord keyboard 또한 사용가능한 입력방식이다. 대다수 친필식별시스템은 두 가지가 있는데 하나는 직접 모니터에 입력하는 것이고 다른 것은 전용보드에 입력하는 방식이 있다. 직접 모니터에 입력하는 방식은 손에 의한 타이핑시 오타를 줄이기 위해 화면이 커야 하고 오래 지속하기 어려운 단점이 있다.

Twiddler 키보드는 손에 쥐고 입력하는 방식이었는데 그다지 많은 각광을 받지는 못하였다. 상술한 Multitap 방식의 학습효과보다는 Twiddler 방식이 더 효과적이었는데 입력속도는 느렸으나 인지속도가 훨씬 더 빨랐다. 그러나 손가락 움직임의 잘못에 의한 오타가 문제가 되는데 이 방식을 채택한다면 가장 많이 사용하지 않는 글자를 가장 많이 사용하지 않는 장소에 배열함으로써 오타발생율을 줄여야 할 것이다. SF 영화에 등장하는 첨단기기들을 보며 아득한 기대에 머물렀던 기억이 생생하나 꿈이 현실로 다가오며 소비자들이 첨단 IT기기를 활용하여 문명의 혜택을 누리는 생활을 즐겨보는 재미도 가져봄직하다.

김종우 강남대학교 중국실용지역학과 부교수, 법학박사