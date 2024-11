네덜란드 여대생 보먼스 "학점 따며 한류 체험 멋져요"

지난 11일 서울 서대문체육관에서 하계대학에 참가한 외국인 학생들이 태권도 동작을 배우고 있다. 학생들은 매주 난타와 K-팝 등 한류 체험을 한다. [오종택 기자]

지난 10일 오후 고려대 강의실에서 캐서린 웨더스비 미국 존스홉킨스대 교수가 강의를 하고 있다.

“Keep your arm straight and say ‘어이!’ (팔을 곧게 유지하고 ‘어이!’라고 기합을 외치세요.)”

지난 11일 오후 서울 서대문체육관 한마음홀. 금발, 검은색, 갈색 머리를 한 외국인 학생 200여명이 흰색 도복을 갖춰 입고 태권도의 ‘지르기’ 동작을 배우고 있었다. 학생들은 태권도 사범이 영어로 가르치는 동작을 신기한 듯 바라봤다. 앞서 용인대 체대 학생 10여명이 송판 격파를 할 땐 여기저기서 “와우”하는 탄성이 터져나왔다. 사진 촬영을 하려고 스마트폰을 치켜 들기도 했다. 이날 학생들은 청와대 사랑채를 방문하고 김치를 직접 만들어 보는 등 한국 문화 체험을 했다.

행사에 참여한 네덜란드 학생 엠마 보먼스(21·여)는 “방학 기간 모험을 하면서 학점도 따기 위해 멀리 떨어진 한국에 처음 왔다”면서 “‘철학입문’ 강의를 듣는데 수업의 질이 매우 높고, 체험 활동도 흥미로운 게 많아 오길 잘 한 것 같다”고 말했다. 보먼스는 “외국 학생들 사이에선 수업 끝나고 ‘치맥’(치킨과 맥주) 먹는 게 유행”이라고 덧붙였다.

올해로 도입 10년째를 맞은 고려대 국제하계대학(6월 30일~8월 7일)은 국내 대학 중 최대 규모로 운영되고 있다. 43개국 1615명의 학생이 등록했는데 이중 한국 학생은 223명. 나머지는 모두 해외 학생들이다. 외국 학생들은 월요일부터 목요일까지 수업을 듣고, 매주 금요일엔 한류 체험을 한다. 수업을 들으면 소속 대학의 학점으로 인정 받을 수 있다. 체험활동비가 등록금(최대 3과목 370만원)에 포함돼 있어 체험활동 참여율이 높은 편이다. 숙소는 고려대 내 국제기숙사를 이용한다.

김상용(49) 고려대 대외협력처장은 “지난해 케냐 학생을 전액 장학생으로 초청했고 내년에 라오스·스리랑카 장학생을 선발하는 등 저개발 국가의 학생들에게 학비 지원을 하고 있다”면서 “대학의 사회적 책임을 다하면서 하계대학을 홍보할 방법을 찾고 있다”고 밝혔다. 캄보디아 프놈펜에서 한국인이 운영하는 재단에서 학비를 지원받아 온 테라쿠옹 소(23)는 “미국 UCLA 대학 교수가 강의하는 리더십 커뮤니케이션 과목을 가까운 한국에서 들을 수 있는 게 좋다”고 말했다.

고려대는 올해 한국 전쟁 권위자인 캐서린 웨더스비(63) 미국 존스홉킨스대 교수를 초빙했다. 웨더스비는 옛 소련 문서를 근거로 6.25가 스탈린과 김일성의 계획에 따라 발발했다는 사실을 밝혀내 한국 정부로부터 근정포장을 받기도 했다. 하계대학에서 ‘역사적 맥락에서 본 남북 관계’ 등 두 과목을 강의한다. 유럽권과 한국 학생들 사이에 인기가 높다. 웨더스비는 “한국 전쟁이 실제로 일어났던 나라에서 한국 학생들을 대상으로 강의를 한다는 건 고무적인 일”이라면서 “6.25는 과거에 일어난 사건이지만 분단으로 인해 현재까지도 진행형이란 점에서 남북 관계를 이해하는데 도움이 될 것”이라고 말했다.

웨더스비 외에도 미국 아이비리그, 영국 옥스포드·캠브리지와 일본 도쿄대 등에 소속된 교수들이 정치·경제·사회·물리학·환경 등 다양한 분야의 강의를 하고 있다. 특히 지난해부터 자연계열 과목을 늘리면서 싱가포르, 인도 등 아시아계 학생들도 늘었다. 생명과학대 학장을 지낸 김병철 총장의 특별 지시가 있었다고 한다.

최근엔 한류 열풍 덕분에 외국 교수들의 지원이 늘었다. 미국 코넬대 사회학과 파르페 일룬도-이네규 교수는 2012년 싸이의 강남스타일을 소재로 한국 사회를 분석한 ‘강남스타일의 뿌리’라는 연구를 교내 세미나에서 발표했다. 옥스포드 대학에서 온 사마르 카티왈라 교수는 한식 블로그를 운영하고 학생들에게 파전을 만들어 대접할 정도로 한국 문화 매니아다.

방학 기간 중 해외에서 어학연수를 하려던 한국 학생들이 국내로 ‘U턴’을 하기도 한다. 매년 150~200명의 한국 학생이 등록을 하고 있다. 심리학과 2학년 조원희(22)씨는 “교수님과 학생 모두 외국인이라서 그런지 한국의 영어 수업과 분위기가 많이 다르다”면서 “학생들이 자유롭게 질문을 하는 등 외국 대학의 수업 분위기를 간접적으로 느낄 수 있다” 고 말했다. 한국 학생의 학비는 과목 당 40만~50만원으로 일반 계절학기(30만원선)와 큰 차이가 없다.