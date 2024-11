스티븐 킹(左), 봉준호(右)

스릴러 소설의 거장 스티븐 킹이 봉준호 감독의 영화 ‘설국열차’를 극찬했다.

킹은 22일(한국시간) 자신의 트위터에 “‘설국열차’. 이런 젠장. 정말 대단한 영화다. 이건 진짜 극장에서 봐야 돼!(SNOWPIERCER--holy shit, what a movie! Try to see it in an actual theater!)”라는 글을 올렸다. 킹은 미국의 인기 대중소설 작가로, 할리우드 영화 ‘캐리’ ‘미저리’ ‘쇼생크 탈출’ ‘샤이닝’ 등의 원작소설을 집필했다. 1996년 오 헨리 상, 2003년 전미도서상 공로상을 수상했다.

‘설국열차’는 지난달 27일(현지시간) 북미 8개관에서 개봉했다. 당시 버라이어티·뉴욕타임스·LA타임스·롤링스톤·USA투데이·텔레그라프 등 각종 해외 언론의 호평을 이끌어내며 주목을 받았다.

원호연 기자