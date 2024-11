미국 오하이오주 클리블랜드에 위치한 ‘로큰롤 명예의 전당(Rock and Roll Hall of Fame)’에 17일(현지시간) 팝가수 비욘세의 무대의상이 전시돼있다. ‘싱글 레이디스(Single Ladies)’, ‘크레이지 인 러브(Crazy in Love)’, ‘스윗 드림스(Sweet Dreams)’ 공연 당시 비욘세가 착용했던 옷과 장갑, 구두 등이 놓여있다. 한 남성이 전시품들을 진열하고 있다. [AP=뉴시스]