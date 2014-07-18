[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실▶규제조정실장 강영철▶성과관리정책관 민용식▶경제규제관리관 이효진▶고용식품의약정책관 박인석▶영유아교육보육통합추진단 부단장 정현용
◆외교부▶운영지원담당관 강승석
◆보건복지부<실장급>▶기획조정실장 최영현▶보건의료정책실장 권덕철▶사회복지정책실장 김원득<국장급>▶대변인 임종규▶기획조정실 정책기획관 이준균▶보건의료정책실 보건의료정책관 최성락▶보건산업정책국장 배병준▶사회복지정책실 복지정책관 김원종▶〃 복지행정지원관 곽숙영▶인구정책실 인구아동정책관 김헌주▶〃 노인정책관 임인택▶〃 보육정책관 이기일▶〃 연금정책국장 조남권▶보건복지부 양성일
◆환경부<국장급 승진>▶국립환경인력개발원장 정복영<전보>▶기후대기정책관실 기후대기정책과장 김법정
◆관세청▶운영지원과장 김용현
◆서울시<4급 전보(행정직)>◆담당관▶언론 이회승▶조직 김용남▶아동청소년 김영기▶조사 임동국▶마곡사업 마채숙▶대외협력 직대 김수덕▶경영감사 〃 나병우▶민원해소 〃 이우룡◆과장▶희망복지지원 남길순▶자활지원 권용호▶관광정책 이기완▶총무 이혜경▶인사 김영환▶행정 이대현▶자산관리 박철규▶계약심사 김연중▶세제 김경탁▶어르신복지 직대 하영태▶생활환경 〃 심상원◆협력관▶SH공사 유경애▶도시철도공사 직대 문윤기◆전출▶마포구 양재연▶중랑구 신시섭 박영헌▶중구 박희균◆추진반장▶행복4구 송희수▶ICLEI총회 겸임 해제 최영수▶ICLEI총회 송호재▶서부공원녹지사업소장 안해칠▶상수도사업본부 경영관리부장 정진일▶행정국 고승효 김명용▶서울장학재단 파견근무 김현규▶한양도성도감 직대 심말숙<4급 전보(기술직)>◆과장▶물재생시설 이철해▶자연생태 최윤종▶도시계획 이정화▶시설계획 한유석▶보도환경개선 최동필▶도로관리 이택근▶물재생계획 최진석▶공공디자인 박내규▶건축기획 한병용▶임대주택 양용택▶식품안전 김종철▶건강증진 이미경▶역사도심관리 김해성▶하천관리 직대 김용학▶재정비 〃 송만규▶재생재원 〃 임인구◆부장▶한강사업본부 공원 배호영▶상수도사업본부 시설안전 이규상▶도시기반시설본부 도시철도건축 이병석▶〃 방재시설 임춘근▶〃 건축 김우성▶어린이병원 간호 박흥심◆사업소장▶중부공원녹지 이용태▶동부도로 송상영▶강서도로 조병준◆아리수정수센터소장▶영등포 임정규▶광암 차윤기◆전출▶구로구 이진용▶강남구 배경섭▶동작구 이학구▶광진구 이기배▶성북구 김장수◆추진반장▶도시재생 임창수▶한옥조성 직대 문인식<인사교류 및 승진임용 권고>▶중랑구 전출 서봉석▶성북구 김장수
◆대전시<3급 승진>▶보건복지여성국장 백승국 <4급 승진>▶창조행정추진단장 허춘
◆전북도<국장급>▶농수산국장 강승구▶대외소통국장 이종석<과장급>◆과장▶성과관리 이지성▶세무회계 한준수▶삶의질정책 이래성▶대외협력 이기선◆파견▶장애인체육회 서한진▶전북개발공사 송주진<부단체장>▶익산부시장 한웅재◆부군수▶완주 박봉산▶무주 윤재구▶임실 송기항▶부안 노점홍
◆경기대▶교무처장 이상섭
◆국민일보▶논설위원 정원교
◆TV조선▶편성실 부실장 겸 편성기획팀장 이현동▶편성운영팀장 원종현
◆인터넷한국일보▶스포츠한국미디어 연예부장 최재욱
◆노무현재단<보임>▶사무처장 오상호▶노무현사료연구센터장 윤태영▶노무현시민학교 교장 겸 시민가치본부장 유정아▶후원사업본부장 고재순▶연구〃 직대 김상철▶전략담당 조문환▶시민가치팀장 박은하▶캠페인〃 조진광▶후원관리〃 김현경▶운영지원〃 유미옥
◆농림수산식품기술기획평가원<책임급 승진>▶전략기획본부 전략기획실장 류영섭▶사업관리본부 사업관리실장 신완식▶사업개발본부 사업기획실장 최양석<선임급 승진>▶전략기획본부 전략기획실 김준현▶사업개발본부 사업기획실 한민우▶〃 성과관리실 함민석▶경영지원실 한경숙