[인사] 외교부 外

◆외교부<과장>◆담당관▶해외언론 조성관▶재외공관 강형식▶외교사절 조기중◆과장▶동북아1 오진희▶서남아태평양 김동배▶아세안협력 정의혜▶중남미협력 고문희▶중유럽 서빈▶인권사회 이경아▶국제안보 이철▶조약 한승호▶영토해양 정광용▶재외동포 정강▶북핵정책 최희덕▶국립외교원 교육운영 배병수▶〃 직무연수 박선태<인사 내정>◆담당관▶정책총괄 김동조▶외교정보보안 박도권◆과장▶한미안보협력 김학조▶중동2 김생▶개발정책 윤상욱▶기후변화환경 이현우▶평화체제 강병조
◆법무부▶교정본부장 윤경식
◆국토교통부<과장급 전보>▶기획담당관 진현환▶창조행정〃 김복환▶미래전략〃 윤영중▶도시정책과장 김흥진▶주택〃 권혁진▶토지〃 어명소▶국토정보〃 손우준▶자동차〃 김희수▶종전부동산기획과장 박근호▶행복주택〃 이재평▶대중교통과장 배석주▶간선도로과장 안정훈▶공공주택총괄과장 김철흥▶국토지리정보원 기획정책과장 심지영▶지역발전위원회 파견 김명준▶철도안전기획단장 박상열▶충주국토관리사무소장 양장헌
◆문화재청▶차장 김종진
◆산림청◆국립산림과학원▶산림보전부장 이경학▶연구기획과장 김경하▶산림방재연구과장 구교상▶산림생산기술연구소장 박정환▶난대·아열대산림연구소장 김찬수
◆특허청<일반직고위공무원>▶특허심판원 심판장 김성관 주영식<부이사관>▶운영지원과장 강경호▶특허심사3국 응용소재심사과장 권오희▶산업재산보호협력국 국제협력과장 서을수▶상표디자인심사국 복합디자인심사팀장 송병주
◆국민권익위원회<상임위원 임용>▶중앙행정심판위원회 상임위원 소기홍<고위공무원 전보>▶중앙행정심판위원회 상임위원 우경종▶기획조정실장 김인수▶권익개선정책국장 이충호▶행정심판국장 황해봉▶고충민원심의관 신근호
◆서울시▶마곡사업추진단장 박희수▶일자리기획〃 박문규▶동남권MICE추진〃 직대 권해윤▶산업경제정책관 고홍석▶기후변화〃 직대 윤영철▶시설안전〃 〃 한제현▶물관리〃 〃 김학진▶주거재생〃 〃 이용건▶경영기획관 〃 황인식▶행정국장 〃 김의승▶교육협력국장 〃 윤종장▶서울산업진흥원 파견근무 석성근▶서울시립대 행정처장 황치영
◆경북도<승진>▶국제비즈니스과장 조성희▶체육진흥〃 조흥구▶관광진흥〃 김일환▶환경안전〃 권덕희▶문화재〃 직대 소흥영▶다문화행복〃 〃 김재남▶보건환경연구원 총무〃 〃 정성현▶의회사무처 건설소방전문위원 장지우▶축산기술연구소장 강성일▶문화엑스포 파견 김창우▶도립대 행정사무국장 직대 김한수▶산림자원개발원장 〃 박태룡▶서울지사장 〃 송덕만▶보건환경연구원 연구부장 정광현<전보>▶법무통계담당관 최병호▶새마을봉사과장 김일수▶세정〃 김교일▶환경정책〃 박창수▶산림녹지〃 한명구▶건축디자인〃 이성규▶산림환경연구원장 김욱동
◆서울대병원◆진료과장▶내과 유철규▶외과 서경석▶흉부외과 김영태▶신경외과 백선하▶정형외과 백구현▶성형외과 권성택▶산부인과 박노현▶소아청소년과 하일수▶피부과 김규한▶비뇨기과 김수웅▶안과 곽상인▶이비인후과 오승하▶정신건강의학과 권준수▶신경과 이상건▶마취통증의학과 이국현▶가정의학과 조비룡▶응급의학과 곽영호▶재활의학과 정선근▶영상의학과 한준구▶방사선종양학과 우홍균▶핵의학과 강건욱▶진단검사의학과 박성섭▶병리과 김우호▶의공학과 김희찬▶임상약리학과 장인진
◆경주세계문화엑스포▶사무처장 이영석
◆안양대▶교목실장 한성기▶학생지원처장 박철호▶중앙도서관장 위형윤▶대학원장 임권묵▶신학〃 강경림▶교육〃 최양미▶신학대학장 추태화▶인문〃 박철우▶사회과학〃 한경일▶이공〃 조성윤▶문리과학〃 박경수▶교양〃 김호일▶평생교육원장 겸 한국어교육원장 김용규▶여학생감 피재은▶아리센터장 겸 교수학습지원센터장 구광현▶안양대신문사주간 이춘길▶안양대방송사주간 유희진▶창업보육센터장 김주현
◆문화일보▶편집국 전국부장 한강우
◆한국과학기술기획평가원▶연구위원 권명화 김은정 김정권 안상진 유승준 이태근 전승수 조성호 조현정 최한림▶부연구위원 권장호 용태석 최태정 홍세호▶책임전문관리원 한유미
◆LX대한지적공사<1급>▶기획조정실장 손승국▶감사실장 신을식▶LX비상대책단장 유해석<2급>▶경영관리부장 이종환▶고객지원부장 여원찬▶노사협력부장 유은상