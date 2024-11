[서평] 법률의 눈으로 바라본 사회와 경제

#1. 미국 법언(法諺)에 ‘판사는 가장 좋은 직업이다(The judeg is the best job)’라는 격언이 있다. 판례법 국가인 미국에서 판결은 살아 있는 법이며, 판결을 내리는 판사는 살아 있는 신과 같이 존중받고 있다. 연방판사는 사실상 종신제로 운영되고 있다. 우리나라의 실정은 어떠한가?

#2. 피고인에게 벌금 254억원을 선고하며 벌금을 내지 못할 경우 일당을 5억원으로 계산해 노역장에 유치하도록 한 ‘황제노역’ 판결이 논란이 됐다. 비상식적인 사법권을 견제할 사회적 장치가 왜 작동하지 않나?

김승열 변호사(법무법인 양현 대표변호사 겸 KAIST 겸직교수)가 최근 출간한 ‘법률의 눈으로 바라본 사회와 경제(온라인리걸센터 출판부)에서 이 같은 질문에 대해 답을 제시하고 있다. 이 책은 회사법, 기업금융법, 공정거래법, 지식재산권법 등 다양한 영역에서 논란이 되고 있는 사회· 경제적 이슈 100여개에 대해 법률적인 시각에서 분석한다. 구체적으로 기업 영업비밀의 범위는 어디까지인지, 스트리밍 음원을 백화점 매장에서 틀었을 경우 저작권 문제는 없는지, 경영자 보수의 적정선은 얼마인지 등을 다루고 있다.

김 변호사는 재무부 금융산업발전심의회 OECD 전문위원, 금융감독위원회 자체규제 심사위원, 기획재정부 공기업 경영평가위원 등을 지냈으며 현재 대통령소속 국가지식재산위원회 민간위원 등으로 활동하고 있다.

[법률의 눈으로 바라본 사회와 경제] | 김승열 지음 | 온라인리걸센터 출판부 | 1만 4000원

김상우 기자 swkim@joongang.co.kr